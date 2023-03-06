劉櫂豪要求交通部協助東部公共運輸建設　增聘觀光從業人員補助

▲劉櫂豪要求交通部協助東部公共運輸建設，增聘觀光從業人員補助納入民宿業者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



立委劉櫂豪6日於立法院財政委員會審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特預算」時，質詢交通部王國材部長，針對交通部研擬規劃「促進公共運輸方案」，相關政策規劃主要針對都會生活圈，劉櫂豪針對東部地區因地形狹長、人口散佈各地，公共運輸配套不足，特別預算應設法強化東部的公共運輸配套建設，以促進交通平權；另外在觀光局編列預算吸引國際旅客部分，其中補助旅宿業者增聘從業人員，應把民宿業者也納入。

劉櫂豪強調，台東地形狹長、人口居住散佈各地，公共運輸配套不足，造成使用率偏低，交通部應加強東部公共運輸的相關建設。王國材部長允諾，將於公務預算部分增加東部的公共運輸建設，劉櫂豪也指出，此次特別預算也應加強東部的建設，倘台東縣政府也有提案計畫的話，希望交通部能支持，王國材部長表示，交通部會全力來協助辦理。

劉櫂豪另針對觀光局規劃編列53億元辦理「加速擴大吸引國際觀光客」，其中25億元提供國際自由行旅客來台消費金所需，每人補助5000元，18億元旅行團獎勵金，每團1萬5000元，10億元穩定旅宿服務量能，補助增聘從業人員每人5000元，補助1年，以及協助旅宿業者徵才及教育訓練等。其中補助增聘觀光從業人員部分，劉櫂豪要求觀光局應將民宿業者也納入，尤其台東地區有許多的民宿，人力不足情形，需要政府的協助，此次特別預算盼能協助業者，提升服務量能。王國材部長允諾，會將民宿業者納入補助對象，一併來辦理，以提升旅宿量能。