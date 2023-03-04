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大陸 大陸焦點 特派現場

「中國國家主席」10日上午表決選出！　11日敲定國務院總理

▲▼2022年10月中共二十大後公布的新一屆中央政治局常委名單，排名緊接在習近平之後的李強，首次選入政治局常委，如今被指他將在3月人大會議後成為新任總理。（圖／路透）

▲外界認為，中共總書記習近平將連任大陸國家主席；排名第二的政治局常委李強將就任大陸國務院總理。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

今年大陸全國兩會時間為3月4日至3月13日，具體會議日程稍早已經公布，其中備受關注的中國大陸國家主席、國家副主席、中央軍委會主席等將於10日上午表決產生，大陸國務院總理一職則將於11日決定。

今年適逢五年一次的大陸國家機構和全國政協換屆，包括國務院總理在內的政府和政協領導人職位將出現大調整，大陸新內閣的全體成員將在本屆全國兩會亮相。

▲▼ 2023大陸全國兩會,2023政協開幕,大陸全國兩會,兩會。（圖／新華社）

▲ 2023大陸全國政協開幕式現場。（圖／新華社）

根據最新釋出的會議日程，10日上午9時的人大代表大會第三次全體會議，將表決關於國務院機構改革方案的決定草案、選舉大陸國家主席、大陸中央軍事委員會主席、全國人大常委會委員長、大陸國家副主席等職位。

3月11日上午9時人大代表大會第四次全體會議上，則將決定大陸國務院總理、中央軍委副主席等人選，選舉大陸國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長等。

按照相關法律，大陸國務院總理程序上由國家主席提名，交由全國人民代表大會全體投票通過，再由國家主席根據全國人大的決定任命。

3月12日上午9時的人大代表大會第五次全體會議則決定大陸國務院副總理、國務委員、各部部長等人選。

本屆大陸全國人大會議則將於3月13日上午舉行閉幕會，屆時將表決關於政府工作報告的決議草案等，新一任大陸國家主席和人大常委會委員長將發表講話。

▲▼包括習近平在內的新一任7名政治局常委，名單一公布令外媒感到相當震驚。（圖／路透）

▲包括習近平在內的中共新一任7名政治局常委。（圖／路透）

2022年的中共二十大後，外界認為，中共總書記習近平將連任大陸國家主席、國家軍委主席；排名第二的政治局常委李強將就任大陸國務院總理，並將首度出席全國人大會議結束後的總理記者會。

另外，趙樂際和王滬寧將分任大陸全國人大常委會委員長及全國政協主席；丁薛祥則預計接任國務院排名第一的副總理。

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大陸官方公布的詳細會議日程：

·3月5日(星期日)

上午9時  代表大會第一次全體會議(開幕會)：

1.聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告
2.審查國務院關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2023年國民經濟和社會發展計劃草案
3.審查國務院關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算草案的報告、2023年中央和地方預算草案
4.聽取全國人大常委會副委員長王晨關於中華人民共和國立法法修正草案的說明
5.表決大會關於設立第十四屆全國人大專門委員會的決定草案
6.表決大會關於第十四屆全國人大專門委員會主任委員、副主任委員、委員人選的表決辦法草案
7.表決第十四屆全國人大憲法和法律委員會主任委員、副主任委員、委員人選名單草案
8.表決第十四屆全國人大財政經濟委員會主任委員、副主任委員、委員人選名單草案

下午3時  代表團全體會議審議政府工作報告

3月6日(星期一)

上午9時  代表小組會議審議政府工作報告
下午3時  代表小組會議審查計劃報告和草案、預算報告和草案

3月7日(星期二)

上午9時  代表小組會議審議立法法修正草案

下午3時  代表大會第二次全體會議：

1.聽取全國人大常委會委員長栗戰書關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告
2.聽取最高人民法院院長周強關於最高人民法院工作的報告
3.聽取最高人民檢察院檢察長張軍關於最高人民檢察院工作的報告
4.聽取國務委員兼國務院秘書長肖捷關於國務院機構改革方案的說明

3月8日(星期三)

上午9時  代表小組會議審議全國人大常委會工作報告
下午3時  代表小組會議審議關於修改立法法的決定草案、國務院機構改革方案、第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，推選監票人

3月9日(星期四)

上午9時  代表小組會議審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告
下午3時  代表團全體會議審議關於國務院機構改革方案的決定草案，醖釀協商中華人民共和國主席的人選，中華人民共和國中央軍事委員會主席的人選，全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長的人選，中華人民共和國副主席的人選

3月10日 (星期五)

上午9時  代表大會第三次全體會議：

1.表決關於國務院機構改革方案的決定草案
2.表決第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案
3.表決總監票人、監票人名單草案
4.選舉中華人民共和國主席
5.選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席
6.選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長
7.選舉中華人民共和國副主席

下午3時  代表團全體會議醖釀國務院總理的人選,中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選；醖釀協商國家監察委員會主任、最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長的人選,全國人大常委會委員的人選

3月11日 (星期六)

上午9時  代表大會第四次全體會議：

1.決定國務院總理的人選
2.決定中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選
3.選舉國家監察委員會主任
4.選舉最高人民法院院長
5.選舉最高人民檢察院檢察長
6.選舉第十四屆全國人大常委會委員

下午3時  代表團全體會議醖釀國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選，全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員的人選

3月12日 (星期日)

上午9時  代表大會第五次全體會議：

1.決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選
2.分別表決全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員人選名單草案

下午3時  代表小組會議審議關於政府工作報告、年度計劃、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的六個決議草案

3月13日 (星期一)

上午9時  代表大會第六次全體會議(閉幕會)：

1.表決關於政府工作報告的決議草案
2.表決全國人民代表大會關於修改《中華人民共和國立法法》的決定草案
3.表決關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃的決議草案
4.表決關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算的決議草案
5.表決關於全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案
6.表決關於最高人民法院工作報告的決議草案
7.表決關於最高人民檢察院工作報告的決議草案
8.中華人民共和國主席講話
9.第十四屆全國人大常委會委員長講話

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