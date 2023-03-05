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國際獅子會300F區捐卑南鄉醫療巡迴車　饒慶鈴贈感謝狀

▲國際獅子會300F區捐卑南鄉衛生所醫療巡迴車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國際獅子會300F區捐卑南鄉衛生所醫療巡迴車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

關心偏鄉醫療，國際獅子會300F區5日下午在禾風新棧度假飯店舉辦「卑南鄉衛生所醫療巡迴車捐贈儀式」，由國際獅子會300F區總監紀乃正及財團法人台灣獅子會基金會董事長郭李桂香捐贈，台東縣衛生局長孫國平受贈，並代表饒慶鈴縣長致贈感謝狀，感謝國際獅子會300F區及各認捐分會獅友們對台東的奉獻，所捐贈四輪傳動車將提供卑南鄉衛生所深入山區巡迴醫療及居家訪視送藥等。

台東縣衛生局表示，卑南鄉為縣內第一大鄉，行政區域幅員廣大、地形遼闊多變，截至去(111)年底全鄉人口有16846人，山區交通不便。因此，卑南鄉衛生所團隊走入偏遠社區部落，目前東興村及初鹿村2村進行巡迴醫療，服務在地長者及獨居行動不便者。但卑南鄉特殊地理環境對衛生所團隊著實是項挑戰，現有巡迴車曾發生因馬力不足又無四輪傳動，卡在溫泉村樂山泥濘道路中，經警察救助脫困的經驗，且衛生所持續規畫擴大服務範圍，需要一輛更適合醫護人員上山下海服務鄉親的醫療巡迴車。

台東在地獅友們獲知卑南鄉衛生所需求後，熱心奔走發起募捐，具醫師專業身分、瞭解醫療現況與願景的國際獅子會300F區總監紀乃正，以及出身花蓮、熱心公益的董事長郭李桂香也相挺，在國際獅子會基金會、台灣獅子會基金會及台東地區分會愛心響應下，共同捐贈一輛四輪傳動醫療巡迴車，提供衛生所醫療服務使用。

衛生局長孫國平特別代表饒縣長致贈感謝狀予國際獅子會300F區及台東地區分會，也感謝衛生所團隊的付出，同時鼓勵團隊主動看見民眾需求，關懷居住山區交通不便鄉親，除了巡迴醫療，進一步至居家訪視，期勉大家帶著「感恩的心」，珍惜每一份愛心捐贈，用這份愛守護鄉親健康。

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