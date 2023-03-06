台東縣府守護受暴婦女　提供緊急短期庇護服務

▲台東縣府提供緊急短期庇護服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府自111年9月起開辦創新計畫「家庭暴力及性侵害被害人緊急短期庇護服務」，提供受暴婦女全天候24小時轉介，給予短期庇護服務，讓她們得到適當保護與輔導服務，保障受暴婦女之人身安全，經社工專業服務，以增強其社會適應能力，最終能夠回歸正常生活。台東縣政府社會處表示，庇護處所設置起居室、廚房、遊戲室、會談室等，空間配置考量婦女及其隨行子女心理及人身安全之規劃，自開辦以來已庇護7案15人，解決受暴婦女居住、就業、照顧、經濟及創傷等支持協助。

小君(化名)與丈夫阿泉(化名)經友人介紹結婚近30多年，因家境及生活習慣差距，婚後一直不被丈夫尊重，常用言語辱罵及貶抑，也會在子女面前責備羞辱小君，尤其在酒後常對其隨意發脾氣，甚至拳腳相向，小君曾想過離婚，然為了家庭完整長期隱忍，如今子女皆已成年，暴力仍未停止，經子女鼓勵決定勇敢求助。

社會處社工接獲通報後，提供緊急庇護、法律協助、聲請保護令、就業協助及心理諮商等服務。透過庇護所社工和生輔員的陪伴，讓小君可以有一個安全的環境安頓身心，並且好好思考下一步。庇護期間，社工提供就業訓練及工作機會，提升工作技能、增加收入維持生計，並協助完成機車考照，讓小君離開庇護所後生活可以自立。歷經半年多輔導，為了自己往後人生，小君最終決定離開丈夫阿泉展開嶄新的生活，讓人看到小君堅韌的力量，使人動容。

社會處長陳淑蘭指出，短期庇護服務開辦迄今協助15人進住庇護處所，讓受暴婦女走出受暴環境，透過專業服務，降低受暴婦女創傷反應，肯定自我價值，正視自身安全、權益，並增進社會適應能力等，於結束庇護後能獨立生活。