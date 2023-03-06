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微型電動車檢驗+領牌　台東監理站規劃一條龍服務

▲微型電動二輪車，112年底前領牌，免徵450元牌照和行照規費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲微型電動二輪車，112年底前領牌，免徵450元牌照和行照規費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵使用中微型電動二輪車（原稱電動自行車）提早領牌，自111年11月30日至今(112)年底前領牌，則免徵450元牌照和行照規費，請車主把握優惠時間及早掛牌，以免錯過優惠期間。另因應「強制汽車責任保險法」部分條文修訂，未保強制險已開始擴大舉發，不再以攔檢稽查舉發為限，將於違反道路交通管理處罰條例時併同舉發，微型電動二輪車也納入承保範圍，如因攔查或違反其他交通事件被取締併同舉發者，將開罰750元~1,500元不等。

▲微型電動二輪車，112年底前領牌，免徵450元牌照和行照規費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東監理站站長洪美芳指出，考量大部份民眾不熟悉微電車檢驗及領牌應準備證件，而無法一次完成領牌流程，為增加便利性，台東監理站為民眾規劃檢驗、領牌及保險一條龍服務到點服務，目前地點規劃在台東市南華電動車行（地址：在台東市傳廣路179號），民眾可向該車行報名登記，由車行協助車輛機件維修、申請應備證件及投保強制險等，再由監理站人員至南華電動車行辦理到點檢驗及領牌服務，民眾無需至監理站，即可完成領牌。

洪美芳指出，微型電動二輪車辦理強制險及領牌作業，是為了保障所有用路人行車安全，微電車相關資訊可至監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）微電二輪車專區查詢或電洽台東監理站：089-311539 分機106、192。最後提醒車主在領牌上路後，切勿違規改裝、酒後駕車及遵守標誌、標線、號誌指示行車，以維行車安全。

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