穿越末日！沙鹿公墓火燒山濃煙遮天　國道駕駛「遊地獄」視角曝

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區公墓昨（5）日發生嚴重火警，據台中消防統計，現場燃燒面積約8公頃，消防人員花將近10小時才將火勢撲滅。而起火處接近國道3號177k處，甚至有火舌一度快燒到測速照相機，今日有民眾將事發時通過畫面上傳網路，只見在遠處就可看見大量黃、黑色濃煙，車輛都趕緊放慢車速，一進去「重災區」猶如進入末日世界，能見度更剩不到10公尺，相當驚悚。

▲國道3號沙鹿段旁公墓昨（5）日發生嚴重火警，嚴重影響路過的駕駛，驚悚畫面也隨之曝光。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）



台中市消防指出，昨日10時33分獲報在沙鹿區納骨塔牿仔樓公墓火警，原派遣2車6人到現場後發現需要支援，緊急加派第四大隊與9個分隊前往搶救，火勢在19時29分撲滅，持續處理殘火，直到20時18分，現場人員回報並無持續延燒，才結束這場嚴重火警，各區域燃燒面積共計約8公頃，無財物損失或人員傷亡。

▲▼駕駛路過該處都趕緊打雙黃燈、放慢車速，只見坡邊野火不斷燃燒，空中還有許多燃燒物飄散。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）



現場祝融四起，加上風勢延燒迅速，馬上冒起巨量濃煙往空中飄竄，甚至有火舌就在國道3號的邊坡旁狂燒，一度就要往測速照相機逼近，公墓裡同樣是野火四起，雜草不斷燃燒，火勢一發不可收拾，也讓消防人員疲於奔命。

▲▼ 恐怖火勢還一度要燒到測速照相機。（圖／翻攝Facebook／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）



有國3用路人將完整行車紀錄器影片PO上網路，只見駕駛沿北向車道前進，遠處一整團濃煙不斷往上飄，還有黑、黃色煙霧交錯，快要接近燃燒處時，車輛都趕緊打起雙黃燈示警、放慢車速，趕緊往內側車道閃避火源，最嚴重處更是能見度不到10公尺，被燃燒殆盡的樹木殘枝不斷在空中狂飛。

▲▼ 台中消防今日上午10時許獲報，現已緊急加派人員前往滅火。（圖／台中消防提供）



恐怖場景就像世界末日，也讓路過民眾直呼「好可怕太誇張！」，也有網友說「彷彿開車遊地獄一遭...」、「好像越戰電影裡被燃燒彈轟炸過的真實場景」。