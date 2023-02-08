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月薪41K住竹北！他付完8千5房租「存不到錢」　在地人勸：快逃吧

▲竹北房價飛漲，。（圖／記者陳韋帆攝）

▲竹北房價、物價飛漲，不少租屋族吃不消。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

出外人為了生活租屋，光是租金就是一大筆開銷。一名在竹北從事服務業的網友表示，他月薪41K，但高物價和每個月8500的房租讓他幾乎都存不太到錢，許多不是科技業的鄰居都離開竹北了，不禁感嘆「然真的覺得在竹北生活好辛苦」。貼文一出，引發熱議。

一名老家在台北的網友在Dcard發文表示，他在竹北從事服務業，月薪只有41K，每個月還要付8500元的房租，讓他不禁抱怨，「每個月都存不太到錢，要不是有供一餐中餐不然真的覺得在竹北生活好辛苦，有時候隨便買一碗『清湯麵』都要近100元…」

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原PO透露，自己有好幾個鄰居不是科技業的都離開竹北了，感覺只剩下他一個人在孤身奮戰，雖有回台北工作的念頭，但感覺還是擺脫不了高物價的痛苦生活，好奇求問「不曉得去南部會不會比較好？但想到爸媽年紀大了，去南部一走了之又好像很不負責任⋯有沒有跟我一樣的竹北人？一起來抱團取暖好不好。」

▲一名租屋族感嘆，在竹北從事服務業「真的覺得每個月都存不太到錢」。（圖／翻攝自Dcard）

▲一名租屋族感嘆，在竹北從事服務業「真的覺得每個月都存不太到錢」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「新竹附近不是工程師最好別待，沒那個薪水還要承受被抬高的物價房價」、「這個有點像美國矽谷的問題，除了在科技業工作的人以外都無法支撐在矽谷的房價和開銷，造成各種社會問題」、「現在雙北已經是台北跟竹北了」、「竹北有感+1，年收沒兩百真的都低收入戶」、「我竹北人，非科技業勸你快逃」。

不過也有網友指出，「我高雄人，其實物價跟北部差不多喔，並沒有比較便宜」、「服務業在南部，誇大一點講搞不好剩21k」、「至少不像宜蘭，薪水超過三萬就要感恩了呢，現在物價是全台一起漲的」、「台北更慘，房租1萬5以下只能租難民窟」、「屏東人，覺得南北物價差不多」。

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