國民黨南投立委補選「該贏沒贏」　游淑慧曝：其實2月就嗅到危機

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣第2選區立委補選落幕，國民黨候選人林明溱惜敗民進黨候選人蔡培慧，由於南投縣過去被視為國民黨「鐵票倉」，因此結果出爐也令外界跌破眼鏡。對此，國民黨台北市議員游淑慧則表示，其實黨內大概2月初就嗅到危機，但民眾對於舊面孔或者家族政治的反感，遠遠超出黨的預期，而這點剛好也成為民進黨強攻和利用的弱點。

游淑慧4日在臉書指出，南投人民給了國民黨一個警訊訊號，在人民對民進黨天怒人怨的當下，國民黨為什麼還是失去了南投這個優勢選區？她提到，雖然這場補選是副總統賴清德上任黨主席後的第一場戰役，也被視為賴清德能否站穩腳步的第一戰，所以民進黨投入的資源和抹黑難以想像，但國民黨沒拿下這場補選更要自我警惕和檢討，在執政黨民怨高漲、台南弊案連環爆的此刻，在傳統國民黨有優勢的選區，在天時地利人合的條件下，國民黨為什麼仍沒有贏得這場補選？缺了什麼？

「該贏沒贏，讓我們細思極恐」，游淑慧強調，民意如流水隨時都會變動，未來國民黨要更貼近民意，傾聽來自基層的聲音，三個月前的勝選已經過去，接下來的挑戰只會更艱鉅，2024這場馬拉松競賽路還很長。她表示，國民黨要團結一致砲口對外、戒慎失敗的經驗，她也舉出共有四項重點需要注意，第一，總統和立委大選必須擺出最強陣容；第二，候選人要會新型態的選舉方式；第三，強化每個候選人的論述攻防能力，人人要有獨立作戰、交護掩護能力；第四，要用嶄新的面貌和作法，爭取台灣人民的認同。

游淑慧最後也在留言補充，其實大概2月初，黨內就已經嗅出危機，民眾對於舊面孔或者家族政治的反感，遠遠超出黨的預期，而這點剛好也成為民進黨強攻和利用的弱點。她表示，這場選戰大家都努力了，林縣長也為南投服務了一生，重點是國民黨能從這此敗選經驗檢討和改進，這才是最重要的事。