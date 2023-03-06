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劉聰達「道歉文1句話」鄉民轟：根本甩鍋給羅嘉翎　他火速刪文了

▲ 劉聰達得意子弟兵羅嘉翎。（圖／翻攝劉聰達臉書）

▲羅嘉翎（左）、劉聰達（右）。（資料照／翻攝自Facebook／劉聰達）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣跆拳道女將羅嘉翎因為過磅時超過0.1公斤，參加美國公開賽女子57公斤級賽事被判失格。對此，教練劉聰達第一時間在臉書上貼出兩人LINE對話，並說「嘉翎的的心存僥倖，沒有在（再）多降一點。」這席話引發眾人怒火，事後劉聰達也將文章刪除或改變觀看權限。

劉聰達昨（5）日在臉書上發文道歉，「嘉翎在美國公開賽的過磅差0.1公斤未能完成過磅，被判失格，真的很對不起大家。」他強調絕非要卸責，但這次過磅時間很短，2小時要過全部選手，一早羅嘉翎回報體重多0.3公斤，他便要求對方去跑步，「但剩0.2（公斤）時她也就沒跑了，她應該是想她就裸磅就可以過了」。

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劉聰達接續著說，羅嘉翎進去後才知道不能裸磅，所以當場把頭髮剪掉，但還差0.1公斤，且過磅時間已到只能離開，他們花了國家的錢出來，結果體重沒過，「嘉翎的的心存僥倖，沒有在（再）多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅，而我沒有盡到監督好選手的責任，不管怎麼樣教練一定有責任的，選手有問題，教練就要負責」。

▲劉聰達帶著跆拳道選手們羅嘉翎、莊昕璇、梁興誠、曾琮仁和羅文祥等人一同到土耳其參加比賽。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃雨欣）

▲劉聰達與選手合照。（圖／翻攝自Facebook／黃雨欣）

劉聰達這席話讓大批網友看傻眼，紛紛直呼「教練還好意思說選手也有責任」、「我覺得是教練問題，為什麼要甩鍋給選手」、「這教練還把大部分的責任都推給選手」、「怎麼看都是教練的鍋，關選手X事」、「哇教練全推給選手欸」、「其實他沒必要一直提選手，選手會有僥倖的心態也是教練先不聽的，一直提不是要卸責其實就是在卸責」、「說選手僥倖不就是教練想甩鍋嗎？怎麼不說自己心存僥倖以為選手可以裸磅，才沒有積極管理選手體重」。

另也有些網友認為，「選手本來就有責任啊」、「原本以為？想說可以？真的是職業選手嗎」、「很多運動比賽都是這樣，比賽前選手減重」。

議員苗博雅也發文表示，「劉教練第一時間貼出和選手的LINE對話，用『心存僥倖』來形容羅選手」，帶隊教練在選手被判失格後，急忙公開指責選手心存僥倖，但「10年前不看競賽規章，10年後還是不看。到底是誰心存僥倖呢？」

眼見網友罵翻，稍早查看劉聰達臉書，原文已經刪除或改變觀看權限，最新一則公開貼文停留在2月26日。針對網友批評，劉聰達截稿前尚未公開回應。

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