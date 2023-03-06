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大陸 大陸焦點 特派現場

陸一周內6間央企更換高管　3名董事長因「年齡規定」免職

▲中國航空工業集團有限公司董事長譚瑞松年齡屆滿免職。（圖／翻攝上觀新聞）

▲中國航空工業集團有限公司董事長譚瑞松年齡屆滿免職。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家電網、中國航空工業集團、中國建築集團、中國航天科工集團、東風汽車集團、中國電子科技集團等六間央企在一周內密集進行高管等領導職調整。其中，中航工業、東風汽車和中國電子科技等三間公司現任董事長因央企領導人「任職年齡」有關規定遭免職。

▲中國電子科技集團有限公司董事長陳肇雄年齡屆滿免職。（圖／翻攝上觀新聞）

▲中國電子科技集團有限公司董事長陳肇雄年齡屆滿免職。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，2月26日，國家電網有限公司董事長、黨組書記辛保安同志主持召開黨組擴大會議，通報了中央關於金煒同志任國家電網有限公司副總經理、黨組成員的決定。上述任職按有關法律和章程辦理。

據了解，金煒曾任國網安徽省電力公司副總經理，國家電網有限公司副總工程師兼設備管理部主任等職。金煒在2023年1月時還入選「2022年國家電網有限公司勞動模範」名單。

中國航空工業集團有限公司董事長譚瑞松在3月1日遭免職。公開資訊顯示，現年61歲的譚瑞松為北京航空學院航空發動機設計及製造專業本科、哈爾濱工程大學船舶動力專業碩士、哈爾濱工程大學管理科學與工程專業博士，研究員級高級工程師，他也曾擔任大陸全國第十三屆政協委員。

中國建築集團有限公司在3月1日舉行會議，會上通過由李永明擔任副總經理。公開資訊顯示，李永明1972年12月生，大學學歷，碩士學位，教授級高級工程師。歷任中建八局第一建設有限公司項目技術負責人、項目副經理、項目經理；中建八局第一建設有限公司安徽分公司副總經理、總經理；中建八局第一建設有限公司總經理，黨委書記、董事長；中國建築第八工程局有限公司黨委副書記、總經理，黨委書記、董事長；中國建築集團有限公司黨組成員、副總經理。

中國航天科工集團有限公司3月2日由黨組召開會議，通報中共中央組織部有關決定，由黃興東任中國航天科工集團有限公司董事、黨組副書記。黄興東曾任中國電子科技集團有限公司副總經理，1967年6月生，研究生學歷，工學博士學位。

▲東風汽車集團有限公司董事長竺延風年齡屆滿免職。（圖／翻攝上觀新聞）

▲東風汽車集團有限公司董事長竺延風年齡屆滿免職。（圖／翻攝上觀新聞）

東風汽車集團有限公司3月3日舉行高管會議。中央組織部有關幹部局負責人在會上宣布，按中央企業領導人員任職年齡有關規定，免去竺延風的東風汽車集團有限公司董事長、黨委書記職務。

公開資訊顯示，竺延風，61歲，浙江奉化人。1983年8月，畢業後先進入中國一汽任職，並在1999年12月以38歲的年紀擔任董事長。2007年12月，竺延風調任吉林省委常委、副省長，2008年1月擔任常務副省長，省政府黨組副書記，2012年5月擔任吉林省委副書記。2015年5月，54歲的竺延風又回歸汽車行業，調任東風公司董事長、黨委書記。

「中國電科」微信公眾號3月4日發布資訊顯示，中央組織部根據工作需要，按中央企業領導人員任職年齡有關規定，免去陳肇雄的中國電子科技集團有限公司董事長、黨組書記職務。
公開資訊顯示，陳肇雄，1961年9月生，福建莆田人，研究生學歷，工學博士學位，研究員。他曾任大陸中科院計算機語言信息中心主任，中國科學院華建公司總裁、黨委書記，中國長城計算機集團公司董事長、黨委書記，中國電子信息產業集團公司黨組副書記、副董事長、總經理等職務。

陳肇雄在2007年12月進入政壇歷練，擔任湖南省副省長，2010年12月任湖南省委常委，副省長、黨組成員。2013年04月任湖南省委常委，常務副省長、黨組副書記。2015年10月，任工信部副部長、黨組成員。2020年5月起，轉任中國電子科技集團有限公司董事長、黨組書記。

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