辦葬禮準備火化才知「兒子還活著」　父震驚：家裡那具屍體是誰？

▲在儀式進行到最後階段時，查特任才錯愕得知孩子其實還活著。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名父親接獲19歲兒子去世的消息，還在深夜完成領取遺體的手續，悲痛告知親友此事並籌備葬禮。然而就在儀式進入最後階段準備火化之際，才又得知孩子其實還活著，讓他直言「那家裡的屍體是誰的？」

星洲網報導，45歲父親查特任本月3日接到雙溪毛糯監獄的來電，對方告知19歲兒子已於2日過世，必須前往醫院領取孩子的遺體，但一到醫院時才發現正在進行解剖程序，只好再多等一天，且被要求在文件簽署完畢之後才能去看遺體。

「當我們一看到兒子時，有點認不出他」，查特任透露，這是因為遺體身上有解剖過的痕跡，頭髮已經剃光。到了深夜12時左右，他完成遺體領取的程序，要在接下來的早上10時左右下葬，也通知所有親戚這突如其來的噩耗，心情相當悲痛。

然而就在儀式進行到最後階段，快要火化時，查特任又接到監獄來電，這才得知孩子其實還活著，「我們的孩子還活著，那麼在家裡的這具屍體是誰？」

查特任進一步說明，19歲兒子平時在外工作，但相關單位並未通知孩子是因何事被逮捕入獄，只知兒子與這名過世男子一同被關進雙溪毛糯監獄，「我們不要只是口頭解釋，我們要跟孩子見面，證明他還活著，這不是兒戲，這是關乎生死的事」。