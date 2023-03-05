警員執勤後返家　吃完早餐竟突然殺妻！連開5槍「行刑式爆頭」

▲馬來西亞一名警員結束執勤回家與妻子吃早餐後，突然開槍將妻子殺死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名27歲警員5日清晨結束執勤返家後，疑與妻子發生爭執，竟突然拔槍將她射死。當地媒體稱，這名警員在犯案前還與妻子一同享用了早餐，而男子此前曾有憂鬱症病史，目前仍不清楚是否與其突然殺妻的行為有關。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於玻璃市（Perlis）。清晨7時30分，警方接到一名男子投報，聲稱本當巴魯村（Kampung Bendang Baru）發生了槍擊案，於是警方迅速趕往現場。不料警員抵達後，嫌犯所在的房子竟又傳出2起槍鳴聲。

警方多次在屋外呼叫嫌犯未獲回應，雙方僵持約1小時後，警方破門而入，並在主臥將嫌犯逮捕。當警員進入屋內時，嫌犯正握著一把華瑟P99（Walther）手槍呆站在床邊，而他滿臉是血的妻子則躺在一旁的床墊上，左眼還有槍傷的痕跡。

法醫解剖嫌犯妻子的遺體後，證實她的臉部曾遭受槍擊，相信嫌犯是在距離死者左眼不到3寸的位置開槍。警方也指出，嫌犯曾對著妻子的頭部開槍，而警員在現場搜證時，也發現嫌犯當時共開了5槍。

當地媒體指出，這名27歲嫌犯是玻璃市警察總部肅毒組的巡伍長，他在警界服務了4年，沒有任何刑事犯罪紀錄。據悉，這名警員曾患有憂鬱症，但媒體目前仍不清楚是否與其殺妻的行為有關。

警方透露，嫌犯犯案前曾與妻子一起在廚房吃早餐，不料2人用餐後，他卻突然開槍殺死妻子。警方目前將以謀殺罪名調查此案，而嫌犯6日也將被押往法庭延扣，以進一步調查他射殺妻子的原因。不過，由於嫌犯被捕後情緒極不穩定，因此警方暫時未能與他溝通。