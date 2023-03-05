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教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！苗博雅怒揭他黑歷史：是誰心存僥倖？

▲▼羅嘉翎愛沙尼亞塔林站金牌。（圖／查爾斯運動行銷提供）

▲羅嘉翎參加美國公開賽女子57公斤級賽事被判失格，教練罵「心存僥倖」。（圖／查爾斯運動行銷提供）

記者柯振中／綜合報導

台灣跆拳道女將羅嘉翎因為過磅時超過0.1公斤，參加美國公開賽女子57公斤級賽事被判失格，還遭教練劉聰達罵「心存僥倖」。對此，社民黨議員苗博雅則揭露了劉聰達的黑歷史，同時怒嗆「10年前不看競賽規章，10年後還是不看。到底是誰心存僥倖」，砲火相當猛烈。

羅嘉翎無緣賽事的狀況曝光後，劉聰達在臉書表示，花了國家的錢出來比賽，卻連過磅都沒過，無論如何都相當不應該，「嘉翎的心存僥倖，沒有在（再）多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅，而我沒有盡到監督好選手的責任，不管怎麼樣教練一定有責任的。」

劉聰達表示，選手有問題，教練就要負責，回去以後也會給出檢討報告，也希望後續2場公開賽當中，羅嘉翎不要再犯相同的錯誤。

▲▼羅嘉翎。（圖／取自羅嘉翎臉書）

▲羅嘉翎被劉聰達罵「心存僥倖」，苗博雅則出面揭露劉聰達的黑歷史。（圖／取自羅嘉翎臉書）

不過，劉聰達的貼文曝光後，苗博雅則在臉書上痛批，羅嘉翎身高高達183公分，若想長期維持57公斤以下的體重，還要有運動員該有的肌肉量、體力，光是用想的就相當困難，選手絕對是花了許多心力、付出，才能在維持運動員體格的同時，往183公分、57公斤的要求邁進。

此次因為「不能裸磅」而差0.1公斤失格，真正心存僥倖的，恐怕也是不看競賽規則的教練。苗博雅指出，劉聰達2010年也曾帶隊出賽，台灣跆拳道好手楊淑君（現名：楊宜蓁）在廣州亞運女子49公斤級比賽出戰，卻因為電子襪不合規定而被判失格，當時劉聰達只說「不知道電子襪有這麼多型號」。

苗博雅指出，離上次失格事件10多年，這次又發生了「不知道不能裸磅」事件，以前不看競賽規章、現在還是不看，「到底是誰心存僥倖呢」，且選手被判失格後，劉聰達急著公開指責「心存僥倖」，難道10多年前的教訓，只讓劉聰達學到如何將責任推卸到選手身上嗎？

與劉聰達的貼文相比，苗博雅認為，羅嘉翎致歉的文章中，沒有把問題推給別人、比教練更像教練，也看得出選手的責任心、自我要求態度，繼續維持這種心態，未來仍舊值得期待，希望羅嘉翎不要因為一時的挫折感到灰心喪志，好好休息再出發，「也希望大家給努力的年輕人機會，為羅選手加油，一起當她再出發的靠山。」

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