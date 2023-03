羅嘉翎道歉了！　她火速翻出「比賽規則」氣炸：不該只檢討選手

▲美國公開賽過磅超重失格,羅嘉翎5日下午發文道歉︰會一輩子記得這0.1公斤教訓。(圖/羅嘉翎臉書)

記者邱晟軒/綜合報導

台灣跆拳道東京奧運銅牌選手羅嘉翎,原訂參加美國公開賽女子57公斤級賽事,因過磅超過0.1公斤,遭判失格;教練劉聰達發文還原經過後引發外界熱烈討論,羅嘉翎今(5)日下午也發文道歉。對此,部落客「丁妹動吃動吃」認為不該只有檢討選手,最該檢討的是所有人「不讀秩序冊、不看比賽規則」的低級失誤。

原本要在美國公開賽登場的羅嘉翎,因體重問題無緣參加。劉聰達說明原委,表示本次公開賽過磅時間僅有2小時,從當地早上10點至12點,且是所有量級選手都安排在這2小時。嘉翎早上7點多回報體重仍差0.3公斤,跑步後差0.2公斤就沒繼續,原本以為可以「裸磅」,但11點45分排到時才得知不能裸磅,內衣短褲皆不能脫,既使嘉翎當場把頭髮剪掉,仍差0.1公斤,最終被判失格。

劉聰達坦言,沒過磅就是不應該,十分對不起大家,「嘉翎的心存僥倖,沒有多降一點,想說可以跟國內一樣可以裸磅,而我沒有盡到監督好選手的責任,不管怎麼樣教練一定有責任的,選手有問題,教練就要負責,回去後也將會檢討報告。」

而羅嘉翎下午也在臉書發文向教練和團隊以及所有支持她的人道歉,「真的很對不起,沒有藉口就是努力不夠害大家陪我承擔,我一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。這個月還有三場比賽,我會更努力。」

丁妹動吃動吃在臉書發文痛批,國際賽又出包了,教練出來發言說選手「心存僥倖」,然而為什麼只檢討選手,不檢討所有人「不讀秩序冊、不看比賽規則」的低級失誤?

熟捻美國賽事的丁妹動吃動吃指出,只要在Google關鍵字搜尋「Neveda USA Open Taekwondo 2023」,第一個跳出來的搜尋結果就是 2023 US OPEN CHAMPIONSHIPS- Team USA,點進去一看,第一頁就顯示「Registration and Information(註冊和比賽資訊)」,其中官方清楚寫明的內容:在美國,選手無論在任何情況下都「不可以」裸磅(Under NO circumstances may an athlete weigh-in in the nude in the United States.)

「規則寫得清清楚楚,秩序冊裡面還用粗體字標記深怕大家沒有看到」丁妹動吃動吃直言,沒過磅成功根本不是「選手僥倖」問題,而是「連比賽規則都沒有看」的問題。Google就能得到的資訊,協會、教練、選手卻沒有人注意到,「以為」能跟台灣國內一樣裸磅,然後錯失比賽資格。比賽機會難能可貴,選手、教練、團隊都付出了許多努力,卻在比賽還沒開始就敗在這種低級失誤上。

她最後感嘆表示,辛苦訓練的是選手,不能比賽痛苦的也是選手,遇到問題第一個被怪罪的還是選手。我不是說選手沒有責任,而是選手不應該承擔所有責任,選手旁邊的團隊,可不可以加油一點?至少比賽秩序冊拿起來讀一讀?