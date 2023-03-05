羅嘉翎道歉了！　她火速翻出「比賽規則」氣炸：不該只檢討選手

▲美國公開賽過磅超重失格，羅嘉翎5日下午發文道歉︰會一輩子記得這0.1公斤教訓。（圖／羅嘉翎臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣跆拳道東京奧運銅牌選手羅嘉翎，原訂參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超過0.1公斤，遭判失格；教練劉聰達發文還原經過後引發外界熱烈討論，羅嘉翎今（5）日下午也發文道歉。對此，部落客「丁妹動吃動吃」認為不該只有檢討選手，最該檢討的是所有人「不讀秩序冊、不看比賽規則」的低級失誤。

原本要在美國公開賽登場的羅嘉翎，因體重問題無緣參加。劉聰達說明原委，表示本次公開賽過磅時間僅有2小時，從當地早上10點至12點，且是所有量級選手都安排在這2小時。嘉翎早上7點多回報體重仍差0.3公斤，跑步後差0.2公斤就沒繼續，原本以為可以「裸磅」，但11點45分排到時才得知不能裸磅，內衣短褲皆不能脫，既使嘉翎當場把頭髮剪掉，仍差0.1公斤，最終被判失格。

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劉聰達坦言，沒過磅就是不應該，十分對不起大家，「嘉翎的心存僥倖，沒有多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅，而我沒有盡到監督好選手的責任，不管怎麼樣教練一定有責任的，選手有問題，教練就要負責，回去後也將會檢討報告。」

而羅嘉翎下午也在臉書發文向教練和團隊以及所有支持她的人道歉，「真的很對不起，沒有藉口就是努力不夠害大家陪我承擔，我一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。這個月還有三場比賽，我會更努力。」

丁妹動吃動吃在臉書發文痛批，國際賽又出包了，教練出來發言說選手「心存僥倖」，然而為什麼只檢討選手，不檢討所有人「不讀秩序冊、不看比賽規則」的低級失誤？

熟捻美國賽事的丁妹動吃動吃指出，只要在Google關鍵字搜尋「Neveda USA Open Taekwondo 2023」，第一個跳出來的搜尋結果就是 2023 US OPEN CHAMPIONSHIPS- Team USA，點進去一看，第一頁就顯示「Registration and Information（註冊和比賽資訊）」，其中官方清楚寫明的內容：在美國，選手無論在任何情況下都「不可以」裸磅（Under NO circumstances may an athlete weigh-in in the nude in the United States.)

「規則寫得清清楚楚，秩序冊裡面還用粗體字標記深怕大家沒有看到」丁妹動吃動吃直言，沒過磅成功根本不是「選手僥倖」問題，而是「連比賽規則都沒有看」的問題。Google就能得到的資訊，協會、教練、選手卻沒有人注意到，「以為」能跟台灣國內一樣裸磅，然後錯失比賽資格。比賽機會難能可貴，選手、教練、團隊都付出了許多努力，卻在比賽還沒開始就敗在這種低級失誤上。

她最後感嘆表示，辛苦訓練的是選手，不能比賽痛苦的也是選手，遇到問題第一個被怪罪的還是選手。我不是說選手沒有責任，而是選手不應該承擔所有責任，選手旁邊的團隊，可不可以加油一點？至少比賽秩序冊拿起來讀一讀？