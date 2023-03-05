　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

酒駕拒測下場慘　永康警呼籲民眾毋湯安捏！

▲台南市永康分局強力執行取締酒後駕車勤務，對拒不配各酒測男子，報請檢察官核發鑑定許可書，酒測值超標被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局強力執行取締酒後駕車勤務，對拒不配各酒測男子，報請檢察官核發鑑定許可書，酒測值超標被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局3月3日至7日為期5天，配市警局執行同步取締酒後駕車勤務，針對各易酒駕肇事的聯外道路、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所周邊熱區路段，以路檢定點及巡邏機動等攔檢取締，執行兩日初步執行成果，計取締酒後駕車13件，10件移送公共危險，3件行政裁罰。

▲台南市永康分局強力執行取締酒後駕車勤務，對拒不配各酒測男子，報請檢察官核發鑑定許可書，酒測值超標被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局強力執行取締酒後駕車勤務，對拒不配各酒測男子，報請檢察官核發鑑定許可書，酒測值超標被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，取締酒後駕車大執法期間有1名駕駛人，因停等綠燈數秒後未即行駛，又於行車過程中蛇行、跨越他車道等危險行為，故合理懷疑有不能安全駕駛之情，上前攔查，發現身體及車內酒味濃厚，且無法如正常人對答，下車時無法控制自己，警方多次要求配合酒測，惟僅假意配合，多次測試，僅含住吹嘴不吐氣，消極不作為，警方馬上開立拒絕酒測罰單。

▲台南市永康分局強力執行取締酒後駕車勤務，對拒不配各酒測男子，報請檢察官核發鑑定許可書，酒測值超標被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局強力執行取締酒後駕車勤務，對拒不配各酒測男子，報請檢察官核發鑑定許可書，酒測值超標被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案完成酒駕拒測法定程序後，於客觀上足認其不能安全駕駛（判斷酒測值吐氣可能達每公升0.25毫克以上） ，經實施直線測試、平衡動作及紙上畫圓測試等觀測紀錄，皆無法通過，仍拒不配合檢測，永康分局即檢附相關資料，陳報檢察官核發鑑定許可書，案經檢察官核發，才願乖乖配合，接受警方施以酒精吐氣檢測，酒測值超過法定標準值，依現行犯逮捕移請偵辦，永康分局提醒民眾，不要以為拒測就沒事，於顯有不能安全駕駛之情狀，警方可依規定申請鑑定許可書，以吐氣檢測或強制抽血方式，檢測酒精濃度值是否超過標準值。

▲台南市永康分局強力執行取締酒後駕車勤務，對拒不配各酒測男子，報請檢察官核發鑑定許可書，酒測值超標被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭說，酒駕新制於2022年4月1日開始實施，統計去2022年4月1日迄今2023年3月4日止，酒後駕車交通執法，取締 1074件，較舊制前同期，取締831件，執法能量增加243件；另新制實施後，酒駕交通事故，發生91件，較舊制前同期，發生125件，酒駕交通事故減少 34件。

永康分局分局長甘炎民表示，駕駛人在酒精催化下，容易影響行車判斷力、降低警覺性、延長對道路事件發生的反應時間，發生事故通常會造成重大傷亡；另酒駕修法後，酒駕罰則更為重，包括酒駕累犯累計期限，延長到十年並得公布姓名、照片，民眾切勿心存僥倖酒後自行駕車，搭乘公共運輸或利用代駕服務才是安全回家的選擇，共同營造零酒駕的行車環境。

ET快訊
賤葆出意外「滿地都是血」！　遊客衝上前救人
開門見男女忘情啪啪中　他急抽離尷尬穿褲
快訊／光芒重砲開轟！　巴拿馬8比4勝統一獅
行人天堂？　歹徒飆速逃亡竟「停等學生過馬路」
馬英九不忍了！　撂重話批：這樣下去很危險
男年薪600萬！　開2條件找不到對象
新北行人地獄！老夫婦走斑馬線遭撞　「四腳朝天」倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

養成社區人才　台東第5屆社區專業經理人初階課程今開訓

棒球經典賽熱身賽斗六開打　雲林警大陣仗聚場外...宣導防詐！

酒駕拒測下場慘　永康警呼籲民眾毋湯安捏！

台南做工行善團第203戶完工　南化火災戶修復家園

「阿昭署長來了」防詐影片+手舉牌　桃警婦女節活動大力宣導

失智翁深夜呆坐便利商店　龜山警查出身分送返家

南警酒駕大執法　善警取締5件不手軟

新北大鵬國小發表操場改建縮時紀錄　家長日增添奇妙旅程健康味

台東縣衛生局3／6起推婦女健康篩檢　有機會獲超商禮券

活化警用空間　內埔瑪家分駐所停車場預計3月底啟用

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

養成社區人才　台東第5屆社區專業經理人初階課程今開訓

棒球經典賽熱身賽斗六開打　雲林警大陣仗聚場外...宣導防詐！

酒駕拒測下場慘　永康警呼籲民眾毋湯安捏！

台南做工行善團第203戶完工　南化火災戶修復家園

「阿昭署長來了」防詐影片+手舉牌　桃警婦女節活動大力宣導

失智翁深夜呆坐便利商店　龜山警查出身分送返家

南警酒駕大執法　善警取締5件不手軟

新北大鵬國小發表操場改建縮時紀錄　家長日增添奇妙旅程健康味

台東縣衛生局3／6起推婦女健康篩檢　有機會獲超商禮券

活化警用空間　內埔瑪家分駐所停車場預計3月底啟用

吳宗憲正妹女弟子MIUSA哭了！　圈內人爆她私下真實面

少年校園旁慘遭性侵！淫男「隔褲強戳19秒」遭判3年半

俄軍損失逾20萬兵力　激戰巴赫姆特！烏兵第一視角作戰畫面曝光

百萬YTR出國滑雪爆意外「滿地都是血」！傷口深到見肉　遊客衝上前救人

養成社區人才　台東第5屆社區專業經理人初階課程今開訓

親密接觸傳染！羅一鈞曝「染猴痘」皮膚變化　1萬劑疫苗洽購中

樂團女主唱驚傳離世享年38歲！　團員封口「她出國了」竇靖童曾翻唱她名曲

棒球經典賽熱身賽斗六開打　雲林警大陣仗聚場外...宣導防詐！

全台鬧蛋荒！南投觀光工廠「喝喝茶」即起限購茶葉蛋　賣完為止

寵物狗深夜狂叫！鄰崩潰報警　飼主挨罰怨：已經裝氣密窗了

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

高雄電纜炸「人孔蓋飛天」畫面曝

朽木變黃金！新北三芝藝術家楊樹森讓漂流木有了溫度　

林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

全中運網球場害摔慘　竹縣晚間回應

彰化送肉粽路線曝！最後地點鄉民看傻

百戶停電　高雄人孔蓋冒煙原因曝

嘉義中埔「春嬉風鈴」八掌溪畔登場

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

2023台南古都國際半程馬拉松

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

桃園龍德宮南巡祈福遶境啟程　為台灣祈福

元智大學34歲生日　將擴大招收外籍生

大鵬國小操場改建縮時紀錄　家長日增添健康味

酒駕拒測下場慘

更多熱門

相關新聞

南警酒駕大執法不手軟

南警酒駕大執法不手軟

台南市警局連續執行5天之取締酒後駕車工作，善化分局警方除規劃路檢、巡邏勤務，針對轄區易酒駕肇事路段取締外，亦透過里長廣播，提醒酒後不要開車，可以搭乘計程車，但5日仍取締酒駕5件，查獲竊盜2件、連帶查獲竊盜通緝犯1人，嚴正執法不手軟。

二分局嚴打酒駕5件並查獲毒品

二分局嚴打酒駕5件並查獲毒品

男酒駕騎機車載大型風扇太招搖

男酒駕騎機車載大型風扇太招搖

酒駕拒測卻看走眼　落跑遇「金牌辣媽女警」慘了

酒駕拒測卻看走眼　落跑遇「金牌辣媽女警」慘了

高挑長髮妹喝通宵撞車　嬌喊「我死了啦」

高挑長髮妹喝通宵撞車　嬌喊「我死了啦」

關鍵字：

酒駕拒測

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面