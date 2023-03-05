酒駕拒測下場慘　永康警呼籲民眾毋湯安捏！

▲台南市永康分局強力執行取締酒後駕車勤務，對拒不配各酒測男子，報請檢察官核發鑑定許可書，酒測值超標被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局3月3日至7日為期5天，配市警局執行同步取締酒後駕車勤務，針對各易酒駕肇事的聯外道路、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所周邊熱區路段，以路檢定點及巡邏機動等攔檢取締，執行兩日初步執行成果，計取締酒後駕車13件，10件移送公共危險，3件行政裁罰。

永康分局指出，取締酒後駕車大執法期間有1名駕駛人，因停等綠燈數秒後未即行駛，又於行車過程中蛇行、跨越他車道等危險行為，故合理懷疑有不能安全駕駛之情，上前攔查，發現身體及車內酒味濃厚，且無法如正常人對答，下車時無法控制自己，警方多次要求配合酒測，惟僅假意配合，多次測試，僅含住吹嘴不吐氣，消極不作為，警方馬上開立拒絕酒測罰單。

本案完成酒駕拒測法定程序後，於客觀上足認其不能安全駕駛（判斷酒測值吐氣可能達每公升0.25毫克以上） ，經實施直線測試、平衡動作及紙上畫圓測試等觀測紀錄，皆無法通過，仍拒不配合檢測，永康分局即檢附相關資料，陳報檢察官核發鑑定許可書，案經檢察官核發，才願乖乖配合，接受警方施以酒精吐氣檢測，酒測值超過法定標準值，依現行犯逮捕移請偵辦，永康分局提醒民眾，不要以為拒測就沒事，於顯有不能安全駕駛之情狀，警方可依規定申請鑑定許可書，以吐氣檢測或強制抽血方式，檢測酒精濃度值是否超過標準值。

永康分局交通組組長葉敏旭說，酒駕新制於2022年4月1日開始實施，統計去2022年4月1日迄今2023年3月4日止，酒後駕車交通執法，取締 1074件，較舊制前同期，取締831件，執法能量增加243件；另新制實施後，酒駕交通事故，發生91件，較舊制前同期，發生125件，酒駕交通事故減少 34件。

永康分局分局長甘炎民表示，駕駛人在酒精催化下，容易影響行車判斷力、降低警覺性、延長對道路事件發生的反應時間，發生事故通常會造成重大傷亡；另酒駕修法後，酒駕罰則更為重，包括酒駕累犯累計期限，延長到十年並得公布姓名、照片，民眾切勿心存僥倖酒後自行駕車，搭乘公共運輸或利用代駕服務才是安全回家的選擇，共同營造零酒駕的行車環境。