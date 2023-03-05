新北大鵬國小發表操場改建縮時紀錄　家長日增添奇妙旅程健康味

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小3日晚上實體辦理第2學期家長日，會場除了進行「健康密碼85110健康促進5大核心能力」的宣導外，也發表了學校操場改建工程期間的縮時攝影紀錄片，透過影片紀實讓在場的家長了解施工過程，也鼓勵家長帶著孩子走到戶外多多運動。

▲新北大鵬國小全新操場，師生票選跑道配色樂愛運動。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

大鵬國小校長許聰顯表示，大鵬國小位處北海岸，由於長期受到東北季風吹拂，操場跑道等基本運動設施維護不易，加上原有操場使用超過10年之久，已見多處破損，平日體育課教學以及學生課餘運動休閒多有不便；透過在地立委賴品妤協助爭取，獲得教育部體育署及新北市政府教育局的經費補助，歷經7個月的整修後，2022年10月1日舉辦校慶活動暨操場落成啟用典禮，整修後的操場可以提供師生及社區更好的運動體驗。

值得一提的是，此次操場整修工程，在有限的經費下，營造廠商基於無毒及安全二個面向的考慮，主動建議學校捨棄以往常用的PU，而改採單價較高的合成橡膠材質做為跑道鋪面。合成橡膠具有雨天易乾，潮濕狀態下摩擦力更大的特性，非常適合潮濕多雨的北海岸地區。

▲新北市萬里區大鵬國小3日晚上實體辦理第2學期家長日。

大鵬國小透過家長日活動，期許家長與孩子們共同實踐健康的「睡滿8小時、天天5蔬果、四電少於1小時、每1天運動30分鐘，以及飲用0卡的白開水」密碼。同時，整修後的嶄新操場讓師生以及社區擁有一個良好的運動環境，家長會長郭憲達也表示，認同學校的創意，讓小孩參與改造過程，確實會對學校的設施設備更添一種情感，也會更想使用。

透過跑道配色的票選活動，以及改建過程的縮時攝影紀錄片，凝聚了全校師生與家長的情感，藍紫色交錯的跑道也象徵了海洋與彩霞在美麗的北海岸交會，為青春山海線再抹上些許亮麗的色彩。

▲操場整修工程採合成橡膠材質做為跑道鋪面。

校長許聰顯表示，在獲得經費補助後，大鵬國小為了讓學生能對自己的生活、學習空間有更多的敏覺關注，養成愛護環境的情懷，特別在新操場的設計過程中，舉辦操場配色的師生票選活動，讓大人和小孩共同參與學校環境改造的過程，建立個人與學校環境的深刻連結，落實12年國教素養導向的教學精神。