國民黨2022後第一場敗仗　游盈隆分析總統大選：政黨競爭已重新洗牌

▲南投第2選區立委國民黨的林明溱落選。（圖／記者高堂堯攝）

記者皮心瑀／綜合報導

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱吞敗，這也是國民黨自2022九合一大選後首場敗仗，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，經過這場戲劇性立委補選，台灣政黨競爭已重新洗牌，藍綠將各自整隊後重新出發，「天助自助者，莫等閒，白了少年頭，空悲切。」

游盈隆說，縱橫南投30年的政壇老將林明溱這次中箭落馬，令人意外，但可以理解。其中最重要原因是，林明溱在競選過程中諸多爭議性言行，到了強烈激怒選民的地步，甚至是強烈激怒路人的程度。林明溱為何如此明目張膽，如此靠勢？如此輕敵？以致授人以柄，引來民進黨蔡培慧陣營猛烈轟擊，等到發現勢頭不妙，為時已晚，就算有「神力女超人」、朱立倫、郭台銘和全黨上下護持，也回天乏術了。

游盈隆表示，這樣的選舉結果，完全超出國民黨的想像，也完全不是國民黨想要的，但它發生了，畢竟，決定選舉結果的是選民，任何政黨和候選人在選民面前還是乖一點比較好，否則必然很快就有報應。從某個角度看，這是現代版的「桶峽間之戰」。

游盈隆認為，民進黨這次絕處逢生，主要是拜對手頻頻犯錯。但賴清德上台後，明知這一局兇多吉少，仍沉得住氣，以審慎悲觀的態度，全力以赴，終於等到機會扭轉戰局，為近期三連敗畫下美麗的句點。這場勝利遠比想像中來的更早更快，為士氣低迷已久的民進黨陣營打了一支強心針，賴清德功不可沒，而民進黨的蔡培慧這次驚險勝出，對綠營士氣鼓舞之大自不在話下。

南投縣第2選區立委補選，蔡培慧以4萬5218票，打敗林明溱4萬3293票，同時這是自2008年單一選區兩票制實施後，民進黨睽違15年再度在南投攻下立委席次。

國民黨主席朱立倫表示，「我們努力不夠，這場選戰我們沒有成功，對不起大家！」但仍感謝南投所有朋友們站出來投票，展現台灣的民主，更要感謝在基層每一位辛苦打拚的志工們、支持者，還有林明溱、縣長許淑華以及到南投力挺林明溱的每一位縣市長與民意代表，謝謝大家一起努力，大家都盡了最大的努力。