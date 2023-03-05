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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前發布「天字第一號特甲動」　柯建銘賀蔡培慧：你做到了

▲南投蔡培慧宣布當選。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡培慧宣布當選南投第2選區立委。（圖／記者游瓊華攝）

記者皮心瑀／綜合報導

南投縣第2選區立委補選由民進黨候選人蔡培慧打敗國民黨候選人林明溱，以1925票差距勝出，而在選前24小時，民進黨團總召柯建銘才率多名黨籍立委力挺，並對蔡培慧發布「天字第一號特甲動」，要蔡培慧趕快以區域立委身分重返立法院，如今選舉結果出爐，柯建銘也公開恭賀蔡培慧，「下週起，黨團成員等著妳一同並肩作戰」。

南投縣第2選區立委補選為副總統賴清德接任民進黨主席後的第一戰，終於為去年九合一選舉的慘敗止血成功，蔡培慧以4萬5218票，打敗林明溱4萬3293票，同時這是自2008年單一選區兩票制實施後，民進黨睽違15年再度在南投攻下立委席次。

賴清德表示，蔡培慧一路走來充滿勇氣、專業和溫暖，相信這一席，代表著年輕人回鄉的路不再受挫，人民始終珍惜真正為南投做事的人。

日前為支持蔡培慧，民進黨團也特定召開「挺培慧，回國會」記者會，當時柯建銘特別向蔡培慧發布甲級強制動員令，要求蔡培慧重返立法院，並稱「這不是只是甲動而已，這是天字第一號特甲動。」面對投票結果，柯建銘也恭喜蔡培慧，「翻轉南投，妳做到了！下週起，黨團成員等著妳一同並肩作戰！為2024而努力！」

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