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台東縣衛生局3／6起推婦女健康篩檢　有機會獲超商禮券

▲台東縣衛生局3/6起推婦女健康篩檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）記者

▲台東縣衛生局3/6起推婦女健康篩檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應國際婦女節，台東縣衛生局3月6日至3月12日推出「38婦女節 女人妳最大 婦女健康篩檢一起來」為期一週的健康篩檢加碼送活動，並配合乳房X光攝影巡迴車前往達仁鄉等鄉鎮，凡參加篩檢活動民眾，即可參加一次抽獎，有機會將禮券帶回家。

台東縣衛生局表示，目前台東死亡原因以癌症為最多，而40-59歲正值人生精華，是家庭經濟重要支柱，因此台東為全國首創將乳癌篩檢提前至40歲開始，40-44歲乳癌篩檢總共執行近3,300案，已發現9例乳癌確診案例，所幸早期發現，經治療後已痊癒，成功讓9個家庭免於癌症威脅。

台東縣衛生局說明，「38婦女節 女人妳最大 婦女健康篩檢一起來」為健康篩檢各鄉鎮排定時程及地點：6日達仁鄉衛生所、8日太麻里鄉(金崙活動中心、金崙天主堂)、9日成功鎮衛生所、10日太麻里鄉(三和活動中心、香蘭活動中心)、11日東河鄉(都蘭活動中心)、12日台東市卡地布部落聚會所，歡迎大家踴躍前往篩檢，並提早預約。

台東縣衛生局呼籲政府補助30歲以上女性每年免費子宮頸癌篩檢1次，40歲以上女性每2年免費乳癌篩檢1次，40-64歲不分男女，每3年免費成人健康檢查1次，不要放棄自己權益，定期作篩檢，切莫諱疾忌醫，癌症就是發現它、面對它、處理它才是正確態度，希望大家都健康「呷百二」。

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