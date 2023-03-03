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生生有平板！晶盛科技助教育「e筆之力」　高雄市3.8萬學生受惠　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府教育局與Straight A晶盛科技簽署「學生平板練寫字-數位e筆」的合作計畫，將在高雄市中小學生現在專案使用的3.8萬臺iPad平板中，安裝「e筆-硬筆篇」App軟體，讓高雄市中小學的老師與學生們，不需要帶著紙本的教科書和筆記本，就能體驗數位化練習寫字的樂趣。

▲高雄市九如國小的學生非常開心有平板電腦使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市九如國小的學生非常開心有平板電腦使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

本活動由高雄市政府教育局數位學習辦公室與九如國小師長攜手合作，邀請教育部數位學習講師呂美惠老師深入淺出地將「e筆-硬筆篇」App軟體，配合教育部發展的因材網適性學習平台等教學資源，符合數位學習教學指導方針，完全地融入課堂中。更值得一提的是九如國小為教育部THSD及5G新科技示範學校，不遺餘力的推動著數位學習計畫，在陳菁萍校長的支持及團隊教師的努力下，數位學習已在九如國小落實開展。

▲高雄市九如國小的學生非常開心有平板電腦使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府教育局與Straight A晶盛科技簽署「學生平板練寫字-數位e筆」的合作計畫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市九如國小的學生非常開心有平板電腦使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府教育局與Straight A晶盛科技簽署「學生平板練寫字-數位e筆」的合作計畫 。（圖／記者吳奕靖攝）

「e筆-硬筆篇」App是由書法名師張炳煌教授與Straight A晶盛科技以及淡江大學團隊共同創作，以「e筆」App為基礎創新開發的軟體版本，只要使用iPad、觸控筆即可書寫，不用準備傳統的紙張課本，且具備「注音」、「筆順」、「生字」、「花瓣」、「九宮格」、「應用」等六大功能， 提供教師依照字體的順序導引學生習字，亦可預測生字、延伸字帖學習模板等功能，快速掌握學生對課程認知度，還能將寫的作業投放到大屏螢幕，做即時講評及指導，讓學生們即時互動欣賞彼此作品，藉以進行小組團隊合作及討論，幫助孩子寫好字、寫正確字及寫漂亮字，進而培養孩子們的自信心！

教育局謝文斌局長表示，為推動教育部「推動中小學數位學習精進方案」、並落實達成「班班有網路，生生用平板」政策目標，教育局鼓勵各校整合數位教學軟硬體，讓平板成為推動數位學習的好幫手，藉此活動結合企業能量建立教師增能機制與支持系統，提升教師數位教學能力及發展App軟體應用課程，因此，教育局預計辦理教師增能培訓研習來培育種子師資，以分享教學經驗等方式，促進教學多樣化，進而辦理各項相關的競賽等，以多元學習方式來培養學生自主學習的習慣、以及高層次問題的解決能力。

▲高雄市九如國小的學生非常開心有平板電腦使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市九如國小的學生非常開心有平板電腦使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

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