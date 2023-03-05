陸今年經濟增長目標定5.5%　去年僅實現3%未達標

▲大陸國務院總理李克強。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大會議5日上午在北京開幕，大陸國務院總理李克強發表了任內最後一份工作報告，將2023年經濟增長目標定於5%，合乎外界預期。值得注意的是，大陸去年經濟增長目標為5.5%，但最後僅實現3%，罕見未能達標。

李克強在工作報告中表示，今年發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡。

李克強指出，今年是政府換屆之年，前面報告的經濟社會發展多領域、各方面工作，今後還需不懈努力，重點包含：著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置；加快建設現代化產業體系，圍繞製造業重點產業鏈；切實落實「兩個毫不動搖」，深化國資國企改革；更大力度吸引和利用外資，擴大市場准入；有效防範化解重大經濟金融風險，深化金融體制改革等。

李克強還強調，要堅持穩字當頭、穩中求進，保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力，積極的財政政策要加力提效，而赤字率擬按3%安排。

大陸去年經濟增長目標為5.5%，但最後僅實現3%增長，罕見未能達標，主要受到疫情與封控影響。

雖然大陸去年經濟增長未能達標，但專家大多認為，今年有望達到5%以上的增長。大陸國際經濟交流中心副理事長及學術委員會主任王一鳴去年底在一場研討會上說，如果2023年能夠逐步擺脫疫情影響，各項逆周期政策有效發揮作用，同時加大改革開放力度，相信中國經濟有機會加快回歸正常的軌道。

王一鳴指出，考慮到2022年增長率基數較低，預測2023年年經濟增長能夠達到5%以上。

不過，王一鳴也強調，目前主要經濟體的衰退的風險上升，外貿出口對2023年中國GDP的貢獻可能小於2022年，令恢復內部消費需求顯得尤其迫切，「中央2023年可能會適當提高赤字率，以維持地方債務規模穩定。」