全國政協委員兩會建議：取消「英語主科地位」　外語必考改選考

▲全國政協委員在兩會上建議，取消英語主科地位。（圖／新華社）



記者林彥臣／綜合報導

大陸將於4日、5日在北京召開俗稱「兩會」的「全國人民代表大會」和「人民政治協商會議」，來自各界的「全國人大代表」與「全國政協委員」針對多項議題提出建議與討論。其中關於教育議題，有建議提到，應該取消英語主科地位，外語在高考（大學入學考試）考為選考。

全國人大代表、四川省雅安市雨城區第二中學校長庹慶明表示，建議將高考中外語科目的分值降至100分。他認為，外語在高考中所佔分值過高，耗費學生過多的精力和時間，學生實際用在外語學習的時間遠超出課時分配比例。

全國政協委員、上海新紀元教育集團董事長陳偉志建議，將高考外語必考科目改為選考科目，中考英語實行等級考試，取消初中、高中英語的主科地位。

騰訊新聞上的大陸網友對此討論表示，「英語重在應用，不應該強調考試，現在需要改的是考核方式，不是不學」、「確實，英語讓多少偏科生上不了理想的大學，很多人才被耽誤了」、「那麼在工作生活中誰用文言文？微積分，建議學到小學就行了。文言文取消」。

「正規的大學、創國際一流的大學招生必須要求外語考試，準備初中、小學畢業工作的確實學外語無用」、「說輕點英語是雞肋，性價比極低；說重的是文化殖民。再說專業戶若需英語課可選修，（不要拉著你我他陪讀）。一般人可用電子書。」