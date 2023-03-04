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大陸 大陸焦點 特派現場

香港每2人就有1人過重　疫情導致肥胖問題更嚴重

▲▼肥胖、過重、減肥、體重。（示意圖／CFP）

▲疫情令肥胖問題更嚴重。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

3月4日為「世界肥胖日」，香港衛生署表示，在香港，每兩名成年人就有一人的體重為超重或肥胖，尤其在新冠疫情期間，因體能活動減少及飲食習慣改變，香港的超重與肥胖問題更趨嚴重。

香港衛生署提到，肥胖是多項慢性疾病的主要風險因素，包含高血壓、心臟病、中風、糖尿病、癌症、肌肉骨骼疾病及睡眠窒息症。

香港衛生署指出，在香港，約兩名成年人便有一人的體重指標被界定為超重或肥胖。香港的超重和肥胖問題在新冠疫情期間，因體能活動減少和飲食習慣改變而更趨嚴重。

香港衛生署說，就學生而言，在疫情前的2018/19學年，小學生及中學生的超重檢測率分別錄得約18%及20%，至2021/22學年則上升至分別約21%及22%。學校停課、網上授課、體能活動減少及屏幕時間增多，均額外增加超重及肥胖的風險。

根據香港衛生署2020至22年度人口健康調查報告，接近四分一的18歲或以上人士參與體能活動量不足。與以往的人口健康調查比較，市民體能活動不足的情況顯著上升，當中部分原因可能與調查期間新冠病毒流行和實施社交距離措施有關。另外，在15歲或以上人士當中，近98%坦承每天進食水果及蔬菜量不足。

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