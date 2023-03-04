俄女高音來台喊卡！莫北協批放縱仇恨　外交部：各界不認同俄侵烏

▲俄國當紅女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台演出，不過安娜涅翠布柯日前遭到起底，背景跟普丁關係匪淺，引發爭議，後續也取消演出。莫斯科台北經濟文化協調委員會（簡稱莫北協）則批評這是歧視，對此，外交部4日表示，相關評論忽略了台灣朝野及絕大多數社會各界均不認同俄羅斯軍事侵略烏克蘭的事實。

俄烏戰爭爆發之初，俄羅斯女高音安娜涅翠布柯曾發言支持祖國，而她日前受邀至台灣演出，引發爭議，各界質疑她因支持普丁被歐美封殺，台灣卻逆風邀演。消息公開後，NSO國家交響樂團臉書引來不少網友留言批評，文化部也不力挺，主辦單位2月28日緊急聲明「考量安全因素，取消音樂會」。

對此，莫北協駐台代表處3日晚間在臉書發文指出，對於台灣當局在最後一刻決定取消國際知名歌劇女高音安娜涅翠布柯的音樂會深感遺憾，強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，包括文化人士的企圖，以及主管當局和個人對仇恨和不容忍氣氛的放縱。

對此，外交部表示，莫北協的評論忽略了台灣朝野及絕大多數社會各界均不認同俄羅斯軍事侵略烏克蘭的事實。外交部尊重NSO因考量輿論及社會安全所做的獨立自主決定，並支持文化部有關未來應建立檢討機制的立場，避免類似情形再次發生，讓相關措施的改善能使我國文化自主多元的發展更臻完備。

外交部重申強烈譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭的一貫立場，外交部表示，堅定支持烏克蘭人民捍衛自由民主及主權領土完整的權利。

外交部指出，將心比心，俄羅斯對烏克蘭的侵略，破壞以規則為基礎的文明國際秩序，如同中國對台灣及鄰國的霸凌與軍事威脅，相信是所有愛好和平的國家所無法接受的，更是對人類文明及國際社會最大的戕害。