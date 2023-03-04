俄女高音來台演出遭喊卡！莫北協強烈譴責「主管當局放縱仇恨」

▲俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台表演，身份背景引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）在今年3月來台演出，不過日前安娜涅翠布柯卻遭到起底，背景跟普丁關係匪淺，引發網友炸鍋，後續該演出也暫停售票並取消演出。對此，莫北協駐台代表處表示深感遺憾，並強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，以及主管當局和個人對仇恨與不容忍氣氛的放縱。

莫北協駐台代表處3日晚間在臉書發文指出，對於台灣當局在最後一刻決定取消國際知名歌劇女高音安娜涅翠布柯的音樂會深感遺憾，她是俄羅斯和奧地利的雙重國籍，原定於3月5日與她的丈夫亞塞拜然疆歌劇演員尤西夫-埃瓦佐夫(Yusif Eyvazov)來台為台灣觀眾演出。

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莫北協提到，在過去的幾天裡，代表處收到了許多來自台灣創意知識分子、外國公民以及居住在台灣的俄羅斯同胞的電話和信件，他們對活動的突然中斷深表關切和失望，「現在更加明顯的是，組織者提到的所謂『民意』是牽強附會和政治化的。」

▲安娜涅翠布柯來台演出遭喊卡。（圖／取自Anna Netrebko官方臉書）

莫北協表示，強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，包括文化人士的企圖，以及主管當局和個人對仇恨和不容忍氣氛的放縱。

據了解，俄烏戰爭爆發之初，曾發言支持祖國的俄羅斯女高音安娜涅翠布柯受邀至台灣演出引發爭議，各界質疑她因支持普丁被歐美封殺，台灣卻逆風邀演。消息公開NSO國家交響樂團臉書被罵爆，文化部也不力挺，主辦單28日緊急聲明「考量安全因素，取消音樂會」。

文化部長史哲2日在立法院接受質詢時也表示，對於在演出前夕發生這樣的事也感到遺憾，「其實都不是我們所樂見」，未來國家表演藝術中心或相關單位在做相關決策時，要考慮到整個國際社會、台灣國情的狀況，避免這樣的憾事再發生。