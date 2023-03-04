同志超商親吻遭歧視辱罵　雙方開打濺血「1人頭部受傷」互控告訴

▲桃園市林姓男子昨天凌晨在中壢區某超商與伴侶親吻卻遭羅姓男子怒嗆「死同性戀」，雙方互毆受傷，圖為已清理過的超商現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（3）日凌晨零時許與同伴在在中壢區三光路上某超商購物，結帳欲走出超商，羅姓男子發現林男與同伴親吻，2人起口角，羅男出言辱罵對方，雙方大打出手，導致都有傷勢，其中林姓男子頭部有撕裂傷，當場血濺超商，經送醫縫合後幸無大礙，雙方事後互提告訴，中壢警方正受理報案中。

有網友在推特推文指稱，「中壢有同志朋友僅因在便利商店與伴侶接吻，便遭路人惡意持刀攻擊，當事人已就醫，但驚魂未定暫未多談，這是台灣繼蜜月灣事件以來最嚴重的性傾向仇恨犯罪；當事人林姓男子也在臉書透露，「第一次跟同性伴侶在便利商店門口接吻就被拿刀砍傷成這樣，但我跟老公並沒有錯，從對方口中說出同性戀很噁心，讓他很灰心。」

▲桃園市林姓男子昨天凌晨在中壢區某超商與伴侶親吻卻遭羅姓男子怒嗆「死同性戀」，有網友在推特上推文。（圖／翻攝自推文）

中壢警方指出，3月3日零時許，興國派出所接獲報案，於中壢區中央西路某超商有糾紛，經派員到場處理，35歲林姓男子與24歲羅姓男子雙方疑因口角產生糾紛，由於雙方都發生體衝突，互有挫傷與撕裂傷，其中林姓男子頭部疑似被刀割傷，現場有不少血跡，所幸送醫縫合後並無大礙。

警方已通知雙方到案說明，其中林姓男子對羅男提出殺人未遂告訴，羅男則反控林男傷害，目前警方已受理雙方提告製作筆錄中。