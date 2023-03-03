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超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推！比手搖還夯

生活中心／綜合報導

同時擁有香醇奶香與回甘茶韻的奶茶，對於「奶茶人」來說永遠沒有喝膩的一天！不過，奶茶人又可以分成奶精派、鮮奶派兩大陣營，而獨鍾鮮奶茶的族群，往往又更挑惕奶香與茶香的比例、風味和口感。Dcard最近就有網友PO文發問「超商最推薦的鮮奶茶？」，引起一番「超商可以跟手搖比？」、「要怎樣才知道是加鮮奶？」等的討論。

▲▼鮮奶茶,手搖,奶茶。（圖／pexels）
▲網友發起討論，哪款超商鮮奶茶最好喝？（圖／pexels）

對於上班族或學生來說，有時就是想來杯鮮奶茶，療癒一下自己，但有時不見得會經過喜歡的手搖店，趕著打卡或上早八，手搖店也還沒營業，只能跑超商的話不知有哪些選擇？自詡為「奶茶人」的Dcard網友表示，自己平均一週會光顧手搖店2、3次，去超商也都只買奶茶/鮮奶茶品項，可是「手搖愈來愈貴，荷包真的傷不起」，但挑嘴的他又希望「能在超商喝到『認真的鮮奶茶』」，因此求網友推薦。另外也有網友好奇，「雖然超商愈來愈多主打含乳的鮮奶茶，但好像不一定都是100%鮮乳，有的好像會加鮮奶跟奶粉，要仔細看成分包裝才會發現」。

網友PO文釣出一票奶茶控，原來不少人也有一樣困擾，「要在超商找到命定奶茶真的不容易，有些不是奶味太重就是茶味太重」、「奶茶人+1，每次在超商買鮮奶茶的時候，都要注意看到底是奶粉、奶水還是鮮奶」。在眾多討論中，也有網友直接點名「推一個Dr.Ｍilker是真鮮奶茶」、「Dr.Ｍilker的鮮奶茶喝起來不會假假的+1」。網友討論中Dr.Milker鮮奶茶壓倒性勝出、幾乎零負評，更有網友指出「現在的手搖，其實有些也都加奶水，Dr.Milker的鮮奶茶還比較好喝」。

▲▼鮮奶茶,超商,手搖,奶茶,Dr.Milker。（圖／資料照）
▲眾多推薦品項中，Dr.Milker英式鮮奶茶因為用鮮乳生乳廣受討論。（圖／資料照）

有別於近來備受討論的聯名奶茶系列，Dr.Ｍilker鮮奶茶的聲量的確不大，但在奶茶圈中卻默默建立超高口碑！有網友長期觀察認為，「Dr.Ｍilker有點冷門，但真的很好喝」、「超越手搖店的存在」、「印象中他都跟Dr.Milker鮮奶放在一起，如果想喝奶茶很容易被忽視找不到XDD」，「用玻璃罐裝，長得很不像奶茶」，網友極力大推外，唯一「負評」竟是「超難買」！？「這款每間店進貨數量不多，尤其遇到第二件7折這種超難得活動，可能中午前就被買完了」，對奶茶挑惕的網友不妨留意是否有優惠活動，可以趁機會嘗鮮看看。

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