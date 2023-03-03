桃園2男結夥持刀搶劫超商2400元　逃38分鐘就落網...下場曝

▲桃園市王姓、張姓男子因缺錢花用，今年元旦上午闖入中壢區某超商，搶走收銀機內2400元後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓、張姓男子今年元旦當天，因缺錢花用竟動歪腦筋，事前準備一把水果刀闖入中壢區中山東路某超商，對店員恫嚇「搶劫！把錢拿出來」等語，店員不敢抗拒，任由王男搶走收銀機內2,400元，2人得逞後共乘電動車逃逸。中壢警方循線追查，38分鐘後被警方循線在八德區查獲到案，警方在2人身上起出贓款1,275元；桃園地檢署偵結依加重強盜罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，36位的王姓男子與48歲的張姓男子，今年1月1日上午11時許，2人因缺錢花用共謀歹念，事先準備一把水果刀，選定位於中壢區中山東路三段之超商為目標，2人作案前先進入超商勘查後離開；上午11時44分後二度進入超商，由張向店員恫嚇「搶劫！把錢拿出來」，店員不敢反抗，開啟收銀機，任由王男取走收銀機內2,400元，張、王搶劫得逞後旋即共乘1輛電動機車往八德區方向逃逸。

中壢警方據報後循線追捕，警方根據機車等特徵，很快地在八德區發現2人蹤跡，中午12時22分查獲2人到案，做案逃逸僅38分鐘就被查獲，員警在2人身上起出剩餘贓款1,275元，張、王2人辯稱，搶得贓款用於買菸，還來不及花完其餘贓款就被逮捕到案。

桃園地檢署審理時，張、王2人坦承犯行不諱，警方則提供超商作案監視畫面、查扣贓款與香菸等證物佐證，檢方偵結依加重強盜罪嫌將張、王2人提起公訴。