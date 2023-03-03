超商點數變現金！即起可折抵「12項代收帳單」　水電、健保費通通有

▲7-11開通12項代收服務，即日起可繳停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、地價稅、房屋稅、監理規費、健保費、綜所稅、營業稅、有線電視。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

萬物皆漲，超商點數變身會員獨享的抗通膨神器，會員平日消費額外賺得的點數也能當現金花！該超商即日起開通12項代收服務，包含水費、電費、健保費、瓦斯費等，且還能用點數折抵代收帳單，1點折抵1元，為民眾省一波荷包。

7-11於去年8月推出「OPEN POINT點數折抵代收」服務，觀察女性會員最愛使用點數折抵生活規費，前3大熱門折抵項目分別為停車費、電費、水費，平均每筆折抵金額高達350點。

▲使用OPEN POINT APP會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單。



為了讓民眾更方便繳費、省荷包，即日起持帳單就近到6600家7-11門市，就可繳停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、地價稅、房屋稅、監理規費、健保費、綜所稅、營業稅、有線電視共12大生活繳費，只要使用OPEN POINT APP會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單，1點折抵1元，未來點數折抵代收項目也將持續擴大。

另，全家會員點數也將於3/8起開放14項「公費代收點數折抵」服務，包含停車費、房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅、綜所稅、營業稅、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費（包含勞退、國民年金）、技術士技能檢定費用及監理規費用，皆可於全台4100間門市繳費折抵，繳費同時也可集章兌換優惠券或參加抽獎活動。

▲全家會員點數開放14項「公費代收點數折抵」服務。（圖／全家提供）