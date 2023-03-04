他被群猴偷襲「秒開格鬥模式」閃電快拳對決！影片萬人笑歪瘋傳

記者鄭思楠／綜合報導

四川樂山一名長髮男子3日和峨眉山猴子「互毆」，全過程被路人拍下。影片顯示，他在摸了一下猴子後，遭到群猴攻擊，下秒開啟格鬥模式，出閃電快拳對決，影片獲萬名網友按讚。4日，當事人謝姓男子表示，「有練過自由搏擊（又稱站立格鬥），當時條件反射了，這種行為肯定不對，大家千萬別模仿。」

據陝廣電報《後浪影片》報導，影片顯示，該男子靠在欄杆上，先是上手摸了一把猴子肩膀，猴子感覺受到了「挑釁」，瞬間出拳擊打男子，男子敏捷躲開之後，擺出搏擊的架勢，與猴子你一拳我一掌地展開搏鬥，不時還有其他猴子前來幫忙。不一會，猴子敗下陣來，順著欄杆爬下了山。雙方的「搏鬥」雖然激烈，但均被對方躲開，無人也無猴受傷。

4日，當事人謝男回應自己與猴子「互毆」一事。謝男稱，自己有練過自由搏擊，猴子揮拳過來後，條件反射就與牠展開了搏鬥，「我還是有留手的，畢竟牠們是保護動物，還得讓著牠們，只是嚇唬一下牠們。當然，這種行為肯定不對，大家千萬別模仿。」

▲男子與峨眉山猴子互毆。（圖／翻攝自極目新聞）

另據《紅星新聞》報導，峨眉山猴子因經常搶遊客零食、飲料、水果，還攻擊人而「臭名遠揚」。為減少此類事件發生，峨眉山林業管理所公開回應表示，為減少猴子傷人情況，峨眉山景區在清音閣猴區實行了「人猴分離」的管理模式，將游客與猴群分開，遊客可以遠觀猴群，同時又有效保護了猴群。

峨眉山林業管理所相關負責人還表示，峨眉山猴子是國家保護野生動物，不可能把牠們圈養起來，要尊重牠們的自然生活習慣。峨眉山林業管理所向遊客發出呼籲，希望大家尊重野生猴群的生存規律，科學賞猴，因為猴群是野生動物，具有自己的生存規律，在缺少食物時可能會到遊山道附近尋找食物，在感覺受到威脅時會攻擊牠們認為的威脅源，因此猴群可以遠觀，但不能近距離接觸，更不要投餵食物以及逗弄、攻擊等。