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有堅果糖餅甜筒、紅豆艾草年糕冰！　超商最新「9款異國冰」開吃

▲▼全家最新異國冰品。（圖／業者提供）

▲超商最新異國冰品開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣放晴就衝超商呷冰！有超商一口氣網羅「9款特色異國冰品」，不僅吃得到還原韓國經典街邊小吃的「堅果糖餅甜筒」，還有同樣是以韓國傳統美食作為發想的「紅豆艾葉年糕冰」，通通超欠吃，即日起於全門市陸續開賣。

▲▼全家最新韓國冰品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼必吃神還原韓國美食的甜筒、年糕冰。

▲▼全家最新韓國冰品。（圖／記者蕭筠攝）

全家最新冰品報到了，網羅來自日、韓共9款特色冰品，首推這款「堅果糖餅甜筒」，直接神還原韓國經典街邊小吃，是以韓國糖餅做成冰搭配黑糖餡、堅果，打造甜蜜又不膩口的滋味，還有同樣以韓國傳統美食發想製成的「紅豆艾葉年糕冰」，微脆餅皮包著綿密香草冰淇淋，中間則吃得到紅豆及Q彈艾草年糕餡，口感超豐富。

以及必吃這支「卡士達布丁甜筒」，在濃郁香草冰淇淋上撒滿香氣十足的焦糖碎屑，搭配酥脆餅乾甜筒，讓人一口接一口，全都不能放過。除外還有「Niseko白色情人雪派」、「Niseko草莓起司雪派」、「韓國哈密瓜雪糕」、「韓國巧克力蛋糕冰淇淋」、「梅乃宿梅酒雪酪」、「梅乃宿柚子酒雪酪」等吃。

▲▼ 7-11「COLD STONE專區」限量新口味 。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「COLD STONE專區」推出限量新口味 。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11「COLD STONE專區」近日也強勢推出全新「草莓愛優」，選用酸甜的COLD STONE草莓優格冰淇淋搭配整塊日本草莓雷神巧克力，每一口都能吃到層層堆疊的清爽微酸感，即日起至4月18日限定開賣、售完為止。

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