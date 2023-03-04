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用雙腳串連愛　「竹22跑團」募捐30萬送愛寶山德蘭兒童中心

▲第一屆竹22慈善公益超級馬拉松今日在竹北市五福宮停車場熱情開跑，共有350名跑者挑戰58公里與100公里等長距離，現場有跑友加入歡樂陪跑。 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹22跑團跑者用雙腳串連的愛，募捐30萬給寶山德蘭兒童中心。（圖／跑友提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

大新竹地區路跑界的盛事，第一屆竹22慈善公益超級馬拉松今(4)日在竹北市五福宮停車場熱情開跑，跑道橫跨竹北與芎林美麗的竹22鄉道上，共有350名跑者挑戰58公里與100公里等長距離，跑者的報名費全額以跑者的個人名義捐贈給寶山鄉德蘭兒童中心。

這場由新竹縣體育會指導、錸德竹22晨跑團、新竹縣竹22運動發展協會主辦的「第一屆竹22慈善公益超級馬拉松」賽事，在賽前就已經由跑者自由募捐20餘萬元，今日又有跑者與台耀科技員工的熱情參與和捐款，加上賽前的募捐款項，總金額已達30萬元，將由新竹縣體育會理事長田耕豪、竹22運動發展協會理事長許家彰、錸德竹22晨跑團社長范源金等人代表致贈給德蘭兒童中心。

▲第一屆竹22慈善公益超級馬拉松今日在竹北市五福宮停車場熱情開跑，共有350名跑者挑戰58公里與100公里等長距離，現場有跑友加入歡樂陪跑。 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼第一屆竹22慈善公益超級馬拉松今(4)日熱情開跑，350名跑者挑戰58公里與100公里等長距離，跑者的報名費全額以跑者的個人名義捐贈給寶山鄉德蘭兒童中心。

▲第一屆竹22慈善公益超級馬拉松今日在竹北市五福宮停車場熱情開跑，共有350名跑者挑戰58公里與100公里等長距離，現場有跑友加入歡樂陪跑。 。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹22鄉道是臨近竹北高鐵的休閒運動秘境，跑者可以延著水圳，徜徉在美麗的田野風光間，視野遼濶，景致怡人，適合民眾慢跑、騎單車，目前正值春耕前的休耕，田裡種了滿滿的波斯菊、油菜花與向日葵，迎風搖曳，這場慈善路跑也讓參賽者的急促喘息聲與花兒在風中的呢喃交織唱著交響樂曲，既浪漫又令人感動。

除了跑友捐款，路跑活動免不了要有豐盛的補給，除了基本的水、運動飲料、餅乾、零食、水果等補給外，還有跑者自發性的贊助羊肉火鍋、紅豆餅、滷味與控肉等，讓跑者補充能量，當然這些補給也讓跑者猶豫、究竟是要繼續跑下去？ 還是要停下來大快朵頤一翻呢!

新竹縣竹22運動發展協會理事長許家彰表示、COVID-19 改變了世界，也改變了你我的距離，疫情屆滿三年，這段期間因染疫人數快速擴散，死亡率不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策。不僅影響觀光產業，就連市井小民的生活也倍受摧殘，人們的距離也越來越遠了，所幸疫情降溫，除了社會經濟需要振興外，還有一群弱勢朋友，需要大家的關懷。因此竹22運動發展協會結合”動就對”路跑團、新竹瘋路跑社、台積電慢跑社等在地跑團，藉由一場慈善馬拉松，凝聚眾人力量，把溫暖送給需要的人們。

▲第一屆竹22慈善公益超級馬拉松今日在竹北市五福宮停車場熱情開跑，共有350名跑者挑戰58公里與100公里等長距離，現場有跑友加入歡樂陪跑。 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼賽前就已經由跑者自由募捐20餘萬元，今日又有跑者與台耀科技員工的熱情參與和捐款，加上賽前的募捐款項，總金額已達30萬元，

▲第一屆竹22慈善公益超級馬拉松今日在竹北市五福宮停車場熱情開跑，共有350名跑者挑戰58公里與100公里等長距離，現場有跑友加入歡樂陪跑。 。（圖／記者陳凱力翻攝）

錸德竹22晨跑團社長范源金與副社長林明峯表示，跑友們在短短2週就募得30餘萬元，大家滿溢的愛心讓人非常感動，這筆善款將捐給寶山德蘭兒童中心，幫忙弱勢兒童，在生活及學習上給予支持；也希望藉由舉辦慈善公益超級馬拉松活動，能將竹22美麗的田園風景與賽道介紹給大家，讓鄉親更能認識與珍惜竹22這條充滿熱情與活力的天然賽道。

新竹縣寶山鄉德蘭兒童中心秘書范秀梅表示、該中心目前扶育有37位6歲到17歲、未成年的孩子，所需經費8成來自社會大眾募捐，2成由政府補助，在連年疫情影響下，社福單位募款不易，此筆捐款猶如及時雨，填補了疫情這段期間，弱勢族群急待社會的關心和幫助，非常感謝跑友們的愛心與善心。

錸德竹22晨跑團與竹22運動發展協會在社會服務方面經常拋磚引玉，用實際的行動來幫助在地的弱勢群體，跑友們的實力也都不容小覷，在全國各大賽事中，都是凸台常勝軍，號稱新竹最強大的跑團，跑友們說:「我們不僅強、也有愛。」

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