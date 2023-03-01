花蓮慈濟四大志業街頭募愛　看見處處愛心暖流

▲2月25日慈濟四大志業體同仁與志工走上街頭募心募愛，花蓮慈院林欣榮院長在花蓮火車站募心募愛。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

土耳其發生發生強震，慈濟第一時間投入救援工作，並發起「大愛共善、救拔苦難－馳援土敘地震」募心募愛活動，期待藉著眾人的祝福力量，祈禱傷亡與災情減少。2月25日花蓮慈濟走上街頭募心募愛，慈濟慈善志業執行長顏博文、醫療志業執行長林俊龍、教育志業執行長王本榮等帶領四大志業主管及慈濟志工、教育體系學生，其中還包含烏克蘭學生等，一起走上街頭邀約民眾為土敘地震災民盡一份心力。花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁專程前來響應與捐款，慈濟今日會前往火車站、市場、大型賣場、超商、東大門夜市等募心募愛，歡迎民眾蒞臨響應一起送愛。

土耳其南部於2月6日發生兩起極淺層強震，死傷人數還在上升，慈濟基金會立即啟動國際人道援助機制，結合國際NGO合作夥伴、各國慈濟人進行相關救災工作。在土耳其，慈濟志工將物資送到災區，發放災民可於土耳其大型連鎖通路購物的「物資卡」及禦寒的毛毯、圍巾，獲得賑災物資發放已超過上萬人次；在台灣，慈濟捐贈約25噸「加厚型環保毛毯」給駐臺北土耳其貿易辦事處，結合其他國際NGO夥伴持續運輸物資到土耳其，也協助駐臺北土耳其貿易辦事處發起的捐贈物資之打包整理工作。

▲2月25日慈濟四大志業體同仁與志工走上街頭募心募愛，由花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、慈濟慈善志業執行長顏博文、醫療志業執行長林俊龍、教育志業執行長王本榮等帶領全體祈禱祝福。（圖／慈濟基金會提供）

在花蓮，2月25日慈濟四大志業體同仁與志工走上街頭募心募愛，一早就獲得民眾熱烈響應，更有提前知道消息的店家與民眾，將預先準備好的紅包與金額捐出。坐在輪椅上賣彩券的老闆看到慈濟志工主動表示捐錢；民眾張小姐到市場買菜時看到慈濟志工，主動捐款並表示：「我爸爸以前生病也是你們幫助的。」她感恩慈濟的幫忙，並分享她的小孩已經長大讀五專了，還不忘提醒志工注意保暖；更有從外地來的遊客過馬路時看到慈濟志工，折回捐款。

花蓮縣長徐榛蔚鼓勵民眾珍惜每一個平安的當下，當世界或台灣，或周遭身邊有需要的地方，我們伸出手、利他利人，為自己與國家種福田、為世界共同努力，今天募款募心我們一起來努力、一起來加油。

立委傅崐萁率先捐出三個月的薪水，他舉例0206花蓮震災、0918池上地震發生時，在地震中的感觸至今依舊深刻，對於2月6日土耳其發生的地震感同身受，祈求共善、共好，一善為花蓮破千災，希望大家一起同心讓災區苦難的人民得到更多的支持與協助。

▲2月25日慈濟四大志業體同仁與志工走上街頭募心募愛，一早就獲得民眾熱烈響應。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，慈濟在土耳其辦滿納海學校協助敘利亞難民學生就讀，台灣如果有發生大型災難例如近年的0206花蓮震災、0918池上地震等，這些難民學生也會自發性將他們僅有的銅板回捐給台灣。我們今天也要抱著這樣的心情一起來為土耳其、敘利亞的災民募款。無論金額大小，最重要的是大家的愛心，希望這份善念共振擴散到全球。

慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，這次土耳其地震的災害是921地震的20多倍，死亡人數已經超過五萬人，很感恩我們有這個福報能在台灣、在花蓮好山好水的地方付出專業，我們要知福、惜福、再造福。一個人的力量有限，希望大家一起為遠地的災民付出。

慈濟教育志業執行長王本榮用心臟學科與神經學科數據，表示心臟跟大腦的電磁波會造成共振，這份善念共振能上達諸天、諸佛聽。2月25日慈濟教育體系學生有大小孩子參與，更有來自烏克蘭、奈及利亞、巴基斯坦、印度等國際學生，我們共同走上街頭以虔誠的心祈願天下無災難。

▼2月25日來自烏克蘭的慈大國際生走上街頭募心募愛。（圖／慈濟基金會提供）