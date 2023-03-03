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「接棒未來」勇奪全國女子棒球錦標賽5連霸　女棒成績揚名海外

▲▼ 「接棒未來」勇奪全國女子棒球錦標賽5連霸。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲接棒未來女子棒球隊 奪112年全國女子棒球錦標賽冠軍。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

2023年全國女子棒球錦標賽於高雄市普門中學棒球場舉行，3/2進行冠亞軍賽，「接棒未來」女子棒球隊以15比5打敗樂天桃園女棒拿下冠軍，連莊五連霸並取得第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽中華隊組訓代表權。

全國女棒錦標賽今年共14支隊伍參與，冠亞軍戰由接棒未來女棒隊對上樂天女棒隊，兩隊攻勢你來我往，拚戰到六局下半，最終接棒未來以15比5結束比賽收下冠軍！今年錦標賽前四名依序為接棒未來、樂天桃園、台灣體大及勇士。

▲▼ 「接棒未來」勇奪全國女子棒球錦標賽5連霸。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲陳柏羽教練給予女棒球員戰術指導。

能拿下全國女子棒球錦標賽五連霸，是接棒未來女棒隊全員付出許多努力才有的成績，一路走來很辛苦，她們是一群「有夢」的女生，大家都有屬於自己的工作，為了棒球可以從國外、工作崗位中集結至高雄比賽，打完後有的隊員還要趕高鐵回去上班。隊員之中有的是學校老師、職業軍人、環保局工作者，也有學校的專任教練，大部分隊員都是台北市立大學的畢業校友，過去因為唸書而在一起打球，透過頂新和德文教基金會創辦人魏應充的長期支持及隊員們對棒球的夢想與熱愛，創下五連霸佳績。

▲▼ 「接棒未來」勇奪全國女子棒球錦標賽5連霸。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「接棒未來」連莊五連霸 取得亞洲盃女子棒球錦標賽中華隊組訓代表權。

接棒未來女子棒球隊自2019年成軍以來，屢創佳績，近日更受到日本棒壇關注，全國女子棒球錦標賽期間，兵庫藍砂女棒隊特別派員來觀摩及陪同練球；今年7月31日至8月4日，也將赴日參與由美國小馬聯盟主辦的 PONY盃賽，該系列賽事為國際三級棒球的重點賽事之一，中華隊自1993年起開始參賽，今年度主辦方首次加入女子棒球賽事，並邀請23 隊各國女棒選手參賽，接棒未來女子棒球隊為其中之一並受邀為台灣代表，球隊知名度逐步邁向國際。

今年奪冠的接棒未來女子棒球隊也同時拿下2023年亞洲棒球總會(BFA)第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽的中華代表隊組訓權，即將於5月19日前往香港參賽，屆時將由教練黃明輝及陳柏羽負責帶領女棒出戰亞錦賽，並有機會挺進9月在日本舉行的世界級女棒賽事殿堂「2023年WBSC世界盃女子棒球錦標賽」，邀請各界關注這支優秀、潛力無限的女子棒球隊，一起為她們加油！

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