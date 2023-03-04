你是窮人還是富人？研究曝「看臉就知道」　準確率高達53%

▲研究顯示，人們可以透過「看臉」來判斷一個人的社會經濟地位，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

命理學相信，面相將決定一個人的富貴命格，但由於相關說法一直無法被證實，因此也有人認為這只是一種迷信。然而多倫多大學的心理學研究證實，人們真的能透過「看臉」來判斷一個人比普通人更富有或更貧窮。

據醫療網站MedicalXpress報導，這項發布在《人格與社會心理學》期刊的研究，是由心理學教授魯萊（Nicholas O. Rule）和研究生比約登思多蒂爾（R. Thora Bjornsdottir）共同完成。

在這項實驗中，研究人員以家庭收入中位數7.5萬美元為基準，依家庭總收入將160名男女各半的學生分為「低於6萬美元」與「高於10萬美元」2組，並要求學生面無表情地擺姿勢拍照，再讓另一組學生憑直覺判斷照片中學生的家庭階層。

實驗結果發現，受試者猜中學生收入屬於上層或下層的準確率高達53%，比隨機猜測的準確率還要高，顯示人們確實可以透過「看臉」來判斷哪些人屬於「富人還是窮人」。

魯萊對此解釋，人們的大腦中有一個專門用於識別面部的神經元，當我們在看一個人的時候，你首先會注意到的就是對方的臉，而已經積累足夠生活經驗的18至22歲學生，面貌已被生活經驗明顯改變，因此人們很容易就可以透過臉來判斷他們的社會經濟地位與階層。

比約登思多蒂爾也表示，「從過往的研究可知，階級與生活舒適度有非常密切的關聯，而這種生活上的差異，其實正反映在我們的臉上；相較於辛苦維持生計者，有錢人通常過著更快樂的生活，而這些幸福感的落差，也可以透過人的面部被看出。」