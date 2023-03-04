扯到被拍成Netflix紀錄片　美國知名律師槍殺妻兒判「終身監禁」

▲知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）家族牽連多起離奇命案，如今他謀殺妻小被判終身監禁。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國知名司法世家繼承人梅鐸克（Alex Murdaugh）被控謀殺妻小，儘管他本人否認犯案，但2日被裁定2項謀殺罪及2項槍械相關罪名。法官3日宣判，梅鐸克終身監禁，不得假釋。由於案件涉及盜用公款、買兇自殺、詐領保險金等元素，受到全美關注，還被拍成紀錄片在Netflix、HBO播映，也見證了叱吒一時的司法世家如何走向衰落。

根據《CNN》報導，檢方指控，54歲梅鐸克2021年6月7日涉嫌在自家莊園狗籠旁持槍「行刑式」槍決22歲小兒子保羅（Paul）、52歲妻子瑪姬（Maggie）。

儘管梅鐸克曾提出6月7日晚間的不在場證明。但檢方調查後發現，小兒子保羅死前不久曾用手機拍下一段Snapchat影片，而且背景內出現了梅鐸克的聲音，徹底戳破了梅鐸克的不在場證明。

▲▼梅鐸克的妻子和小兒子被發現陳屍在自家莊園狗籠旁。（圖／達志影像／美聯社）

檢方認為，梅鐸克犯下金融犯罪，認為妻兒一死，能換取各界同情，轉移大家對他犯罪的注意力，避免被清算。但辯方律師不以為然，認為檢方提出的動機並不合理。

不過，案件審訊期間，梅鐸克被揭露濫用鴉片類藥物成癮，還為了買毒品，從自家律師事務所和客戶身上盜取數百萬美元，過著奢華的生活。另外，警方還查出，梅鐸克在案發後3個月買兇殺自己，企圖詐領100萬美元（約新台幣3056萬元）。

▲梅鐸克一家合影。（圖／翻攝自Facebook／Maggie Murdaugh）

上月25日，梅鐸克在庭上坦言，他確實犯下了多起金融詐欺案，也謊報了案發當晚的行蹤，但那是因為自己長年服用鴉片類藥物成癮，出現妄想症，所以才說了謊，他並沒有謀殺妻兒。不過，梅鐸克在證人席上撒謊已成事實，也大幅削弱了其證詞的可信度。

儘管作案槍枝至今仍下落不明，也沒有其他直接證據，但經過6個禮拜的審訊，由12人組成的陪審團2日仍以間接證詞認定梅鐸克犯下2項謀殺罪及2項槍械相關罪名。聆聽首席陪審員宣讀判決時，梅鐸克面無表情，雙手上銬被帶出法庭。

▲梅鐸克謀殺妻兒罪名成立，3日被判終身監禁。（圖／達志影像／美聯社）

當地時間3日的量刑聽證會上，法官宣判梅鐸克2項無期徒刑，且不得假釋。

梅鐸克是南卡州查爾斯頓地區的知名法律世家，在當地擁有巨大政治影響力，因案件獲媒體廣泛報導。在2006年前的幾十年，多名家族成員擔任當地高階檢察官，是知名司法世家。

▼梅鐸克的大兒子巴斯特（Buster Murdaugh）旁聽審判。（圖／達志影像／美聯社）