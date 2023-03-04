獨／門口變公廁！弱女報案更慘　警在場又被恐嚇「怕到不敢上班」

▲朱小姐不滿公司門口長期被人偷尿尿，報警反而被恐嚇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、黃宥寧／高雄報導

公司門口被當成臨時廁所居然還被罵！高雄市一名正妹向警方報案表示，有人在公司門口隨意小便，結果沒想到警察來處理之後，工人竟然還私下辱罵女子是「賣春女」，這名女子提告恐嚇後，指認過程當中，對方竟當著警員的面，出現有恐嚇意味的肢體動作與言語，讓這名女子受到二次傷害，嚇到不敢上班。

這起案件就發生在苓雅區，一家管理顧問公司的上班的朱小姐因為公司門口多次被人隨意小便造成長期惡臭，所以她調閱監視器畫面之後，發現是對面的工地工人，忍無可忍之下就向警方報案，沒想到就在員警來處理之後，今年2月2日這幾名工人圍在公司門口大肆吵鬧，說「是這一家報案」，而且疑似指涉報案的朱小姐是賣春女、「這款查某，以後誰娶到誰倒霉」。

▲朱小姐前往指認時，又被「二度傷害」。（圖／記者吳奕靖攝）

這件事讓朱小姐相當害怕，因為自己是單獨在顧問公司上班，所以趕緊報警「恐嚇」請求協助，沒想到員警竟然要求朱小姐一同前往工地來指認是哪一位工人，結果又是一場惡夢！

因為朱小姐到場之後，雖然有警察陪同，不過對方工頭還非常不以為然，還飆髒話，甚至還有人無視警察在場，逼進朱小姐，讓朱小姐覺得「就算警察到場，在警察面前仍有帶恐嚇的肢體動作與言語，無視公權力」，面對這樣的「二度傷害」，所以她在2月9日正式提出恐嚇告訴。

整起案件，現在警方已經受理報案，但是過程當中朱小姐認為有瑕疵，因為員警要求她到場指認，才讓她得要面對「第二次傷害恐懼」，並向《東森新媒體ETtoday新聞雲》投訴。

針對此事，苓雅分局長王世芳承認的確有疏失，已經交由督察組查處，同時請偵查隊以及派出所積極查處案件，並且約制工人不可再騷擾朱小姐。

▲公司門口長期被人偷尿尿，報警反而被恐嚇 。（圖／記者吳奕靖攝）