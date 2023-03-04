潮州警分局志工「女王節」增廣知識 阿昭署長現身反詐騙

▲潮州警察分局舉辦志工法治、警政學識教育講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警察分局於38婦女節前夕，舉辦志工法治、警政學識教育講座餐敘活動，在課程開始及中場休息時，在大螢幕投放署長黃明昭防詐騙宣導影片，藉由該活動訓練新進志工、招募多元志工及表揚志工楷模，並為感謝志工中隊全體志工一年來的付出與辛勞。

組訓的課程針對交通安全、反詐騙、反毒及婦幼安全、跟蹤騷擾防治法等案例分享，增進警察志工的法律常識，在「警力有限、民力無窮」的時代，藉由警察志工人員作為警察手足延伸，讓潮州地區治安更加順暢與安全。

而常見的詐騙手法有假檢警、小孩綁架要贖款、愛情假交友真詐財、假投資型、求職申請補助貸款、一頁式網路購物、猜猜我是誰等8大類，無論透過網路、簡訊、LINE只要談到「錢」，請大家務必提供警覺，牢記冷、確、查(等待熱茶冷卻後再飲用)口訣，情緒冷靜、確定對方身分、再次查證，有任何關於疑是詐騙的情境，立即撥打165反詐騙專線，避免掉入詐騙集團的陷阱。

最近沸沸揚揚的海外求職擄人詐騙案件，提醒民眾無論國內或海外網路求職要謹慎，證件、帳戶、提款卡三寶不離身，求職廣告出現高薪、免工作經驗、包吃、包住、包機票、出國賺大錢很可能就是詐騙，若發現任何社交軟體有可疑海外求職、招待、表演等訊息，請立即與警方聯繫，提供可疑訊息截圖。

另外，近期詐騙集團假借模仿名人臉書特徵，刊登索取「免費」投資課程資訊的廣告，假藉投資名目真詐騙民眾錢財，警方呼籲民眾官方臉書粉絲團會有小藍勾認證，請勿貪小便宜，天下沒有白吃午餐，「免費」的最貴，切勿因此上當。

交通安全方面，為敦促用路人重視「路口安全」，以「車輛慢看停、行人停看聽」、「大客車會生內輪差，與大客車保持安全距離」為宣導主軸，呼籲大家一起遵守路口交通秩序，確保交通安全。

婦幼安全方面，新上路的跟蹤騷擾防治法以人員、車輛、網路等方式，持續或反覆違反特定人意願且與性或性別有關，進行監視跟蹤、盯梢尾隨接近、威脅辱罵、通訊網路騷擾、不當追求、寄送文字影像或其他物品、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等8類行為，使受害者心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

潮州分局指出，避免詐騙的圈套，最重要方式是「主動查證」，簡單的主動查證動作，就可以避免詐騙危機，遇有任何疑問，請撥打24小時的165反詐騙諮詢專線詢問。