南投立委補選投票「花盆驚見密錄器」　藍綠互批違法監控

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選今日投票，藍綠雙方都以總統大選規格作戰，選情在該縣政治史上空前激烈，綠營更在南投市國小等投票現場發現多個密錄器，更質疑有特定陣營支持者，假監票志工團體之名，以手機錄影、或透過名冊計票；藍營也表示發現密錄器，質疑是綠營所為，已向相關單位申訴。

▲南投市營盤國小投開票所外出現裝設在花盆中的密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

民進黨候選人蔡培慧競選總部指出，今天有團隊成員於南投市營盤國小投開票所外，發現有不明人士將花盆割開，偷偷放置密錄器，甚至懸吊在樹上掩人耳目；另在名間鄉大賢宮、南投市農會和聖和宮等投開票所外，也有王姓男子等幾位民眾穿著「全民監票行動聯盟」的背心，拿著手機拍攝前往投票的選民甚至持有紀錄著高矮胖瘦、衣服穿著、投票時間等可辨識個人特徵的名冊，更一度抗拒執法員警的驅離。

民進黨副秘書長黃建嘉說：「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨、讚揚藍營、中共等等政治人物，還在投開票所周遭恐嚇青年『你要戰爭嗎？你喜歡戰爭嗎？』他認為其行為明顯為特定陣營服務，也是要施壓樁腳出來投票，試圖影響選舉的公平公正，去年中二選區補選也曾發現類似情形，呼籲檢警積極介入查辦。

▲不明人士於投開票所外以手機拍攝選民。（圖／記者高堂堯翻攝）

林明溱競選總部也表示，有民眾回報，一些投開票所有疑似不明人士以手機錄影固票的情況，疑為民進黨的監票人員，營盤國小投開票所外發現不明的攝影機，請民眾提高警覺，也請警察、司法檢調單位協助注意。

林競總強調，再三確認這些監票行為並非團隊成員的人所為，此做法讓人無法苟同接受，根據選委會公告，為了維持投票秩序，投開票所於投票期間，一般民眾不得攝影紀錄，目前已向相關單位申訴，要求相關人員遵守規定。