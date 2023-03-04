美股漲387點　台積電ADR收紅0.85%

▲美股今天連續第2個交易日反彈。（圖／路透）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
美股今天連續第2個交易日反彈，週線收紅。台積電ADR漲0.85%、收89.79元。
道瓊工業指數終場上漲387.40點，或1.17%，收在33390.97點。
標準普爾500指數上漲64.29點，或1.61%，收在4045.64點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲226.03點，或1.97%，收在11689.01點。
費城半導體指數上漲44.223點，或1.48%，收在3028.337點。
▲美股今天連續第2個交易日反彈。（圖／路透）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
美股今天連續第2個交易日反彈，週線收紅。台積電ADR漲0.85%、收89.79元。
道瓊工業指數終場上漲387.40點，或1.17%，收在33390.97點。
標準普爾500指數上漲64.29點，或1.61%，收在4045.64點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲226.03點，或1.97%，收在11689.01點。
費城半導體指數上漲44.223點，或1.48%，收在3028.337點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響