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美股漲387點　台積電ADR收紅0.85%

▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲美股今天連續第2個交易日反彈。（圖／路透）

文／中央社紐約3日綜合外電報導

美股今天連續第2個交易日反彈，週線收紅。台積電ADR漲0.85%、收89.79元。

道瓊工業指數終場上漲387.40點，或1.17%，收在33390.97點。

標準普爾500指數上漲64.29點，或1.61%，收在4045.64點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲226.03點，或1.97%，收在11689.01點。

費城半導體指數上漲44.223點，或1.48%，收在3028.337點。

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