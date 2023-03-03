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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委問「用納稅錢」請綠委吃飯？　陳建仁語塞答不出來

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院長陳建仁近日按慣例宴請執政黨立委，國民黨立委李德維今（3日）質詢陳建仁時，詢問餐敘費用是自掏腰包還是使用特支費？陳聽聞後至少語塞4秒，仍未明確回答，後來李直言「你用納稅人的錢請執政黨立委吃飯」，陳也未反駁。

陳建仁3日上午赴立法院報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過，並率相關部會首長列席備詢。李德維詢問陳建仁，上任一個多月忙不忙？陳回應，當然忙。李德維追問，到南投幫民進黨輔選幾次？陳說，上次去南投是參觀地方創生，順路去過一次。

李德維追問，請教你知道你底下的部會首長多少人去過？大家都很閒喔。陳建仁說：「我們都是用假日、下午、晚上的時間比較多。」

接著，李德維詢問陳建仁，您說請執政黨立委吃飯是照往例，請教是用納稅人的錢請吃飯，還是個人自掏腰包，還是特支費？

陳建仁聽聞後吸了一口氣，語塞了約4秒，中間李德維又問，不知道誰付的？是這個意思嗎？陳又語塞了一下；李再問，在那裡吃？陳才明確回應，「我們是在餐廳一起吃飯」。

李德維對陳建仁說，你用納稅人的錢請執政黨立委吃飯，卻在國會呼籲朝野黨團要全力支持你，不覺得很荒謬嗎？陳建仁表示，他也會跟朝野立委做很好的溝通，就好像他剛上任的時候，到各黨團去溝通一樣。

陳建仁也說，他是謝謝執政黨立委在行政院施政上的支持，以及聆聽他們的建議，如果國民黨立委有什麼建議，他也很願意聆聽並參考，讓施政更加平穩。

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