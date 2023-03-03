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毒蟲駕車違規遭攔查　竄入死巷善警甕中捉鱉

▲台南市警善化分局新市分駐所所長黃顯超、警員黃致程，查獲連嫌2人持有大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局新市分駐所所長黃顯超、警員黃致程，查獲連嫌2人持有大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名連姓男子駕車抽菸行經台南新市區光華街，因交通違規經後方巡邏員警發現，乃鳴笛示警停車受檢，惟連男拒停卻往巷弄逃竄，最後開進一處死巷才乖乖下車，經盤檢善化分局警方查獲大量二、三級毒咖啡包，即將車上連嫌2人帶回法辦。

台南市警善化分局新市分駐所所長黃顯超、警員黃致程，1日晚間執行巡邏勤務行經新市區光華街時，發現一輛自小客車駕駛駕車抽菸且違規，立即鳴笛示意該車停車受檢，車內駕駛24歲連姓男子畏罪檢規避攔查一路逃竄，因不諳路徑，最後開進一處死巷，自知法網難逃乖乖就範，下車坦承與乘客25歲侯姓女友因持有毒品心虛，才刻意躲避警方盤查。

▲台南市警善化分局新市分駐所所長黃顯超、警員黃致程，查獲連嫌2人持有大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方以目視檢視駕駛座儀錶板上留有K他命一包，後續又在後車廂底部發現另藏有109包二、三級混合毒咖啡包，重163公克，警方於現場將連、侯等2人帶回偵辦。連嫌2人未料自己會因違規而被警方攔檢查獲毒品，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警善化分局新市分駐所所長黃顯超、警員黃致程，查獲連嫌2人持有大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局表示，毒品對於身心都產生嚴重危害，荼毒一生，警方將落實社區警政再出發，提升警民合作掌握社區治安動態，發掘潛藏社區之犯罪，民眾如發現有可疑毒品案件，請隨時撥打110或向各派出所報案。

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