駕駛人當心！花蓮新設2支雷達測速照相　20天取締2千件超速

▲▼花東縱谷台9線245K-253K富源至瑞北路段採無防護式路肩，具潛在性風險，藉由測速照相強力取締以遏止超速。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

超速違規是嚴重交通事故主因，花蓮縣警察局為遏阻超速違規，於2000年向縣政府申請追加預算增設「數位式雷達測速照相」設備，分別設置在台9線248.1K及250.8K，已於年2月7日啟用，統計至2月28日止，已取締超速違規2,063件。

警察局表示，花東縱谷景觀大道台9線245K-253K富源至瑞北路段因採無防護式路肩，具潛在性風險，自2019年8月12日路段拓寬竣工起至今年2月28日止，發生死亡交通事故8件、受傷交通事故87件；分析死亡車禍肇事原因分別為「酒後駕駛」3件、「未注意車前狀態」3件、「患病疲勞駕駛」1件及「超速失控」1件。

花蓮警方表示，希望藉由測速照相強力取締以遏止超速，以維護用路人生命安全。轄內各固定測速照相地點均公布在警察局網站，民眾可上網瀏覽相關資訊，並遵守速限規定。

依據「道路交通管理處罰條例」第40條規定，違規超速可處1,200元以上2400元以下罰鍰，及第43條第1項第2款規定超速達60公里以上者，可處6,000元以上2萬4,000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，處罰可謂不輕，呼籲民眾依速限駕駛，保障生命安全及減少財產損失。

