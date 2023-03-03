東森購物Strawberry益菌棉限時促銷熱賣　月月抽萬元提貨券

▲東森購物研發推出「Strawberry益生菌衛生棉」，淡淡的草莓香味及粉色包裝，上市銷售以來深受女性喜愛。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物研發推出「Strawberry益生菌衛生棉」特別添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，淡淡的草莓香味及粉色包裝，上架銷售以來深受女性喜愛，從青少女到輕熟女都愛用。全家便利商店通路全面販售中，2包裝特價99元，現在買還能參加三重好禮回饋活動，買越多中獎機會越大。

人的皮膚上本來就有許多細菌，私密處肌膚尤為敏感，需要好好呵護。根據醫生建議，在白天，不管月經量多少，衛生棉應至少3小時要更換一次，因此選擇天然抗菌成份、長效抑菌的衛生棉，才是令人安心的首選。「Strawberry益生菌衛生棉」0.2公分超薄的七層結構設計，使用起來不僅貼身，還很輕薄無感，最重要的是吸收力超快，表面有近100萬微米毛細孔透氣細緻設計與35倍超強吸水層，能改善悶熱問題，時時刻刻確保經血快乾不回滲，更添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293）及甲殼素，經Intertek檢驗證實可有效抑制壞菌，抑菌率達到99.9％。面對台灣氣候潮濕，洗滌後衣物不容易乾的情況，有效抑菌不只能抑制氣味，還能讓私密處保持潔淨、乾爽，帶來滿滿安心感。

▲Strawberry益生菌衛生棉在全家便利商店全面販售中。

東森首創保養型「Strawberry益生菌衛生棉」為MIT製造，品質有保證，除了可在東森購物網線上購買，全家便利商店也能買到，2包裝現特價99元，還能參加「東森在全家，揪你參一咖」三重好禮活動，只要在全家買東森嚴選系列任一商品，並掃碼商品內小卡上的QRcode，第一重登錄就送東森幣129枚，第二重日日抽出20名送保濕卸妝膏，第三重月月還有機會抽萬元提貨券，每月抽出2名，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大，活動至4月7日止。

▲活動期間在全家便利商店店鋪購買東森任一項指定商品，包括Marine Star鋅C望粉狀食品、東森寵物毛骨力、料理之王黑椒牛柳、料理之王和風咖哩雞、Strawberry益菌棉，掃描盒內QRcode，可參加消費登錄享三重好禮。