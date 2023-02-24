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到全家買東森鋅C望　三重回饋東森幣、抽卸妝膏、萬元提貨券超值好禮

東森鋅C望（圖／東森購物提供）

▲東森購物和台灣生技龍頭大江生醫聯手推出「鋅C望」，滿足一天所需能量，有助調節生理機能。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

受到大陸冷氣團影響，近日各地天氣明顯偏冷，中央氣象局提醒，週五又有冷氣團來襲，並預估是強烈大陸冷氣團等級，最冷時間點落在週日，有機會到十度以下低溫。此時正值冬春交接，天氣忽冷忽熱溫差大，容易感冒，中醫認為「冬不藏精，春必病溫」， 在天寒之時若能提供人體富含蛋白質、維生素和易於消化的食材，就能促進新陳代謝，進而提高人體免疫功能。面對新冠疫情逐步走向流感化、輕症化，從體內提升保護力是非常重要的一環，建議可適量補充關鍵營養素，如幫助降低染疫風險的「維生素C」、縮短兒童染疫病程的「鋅」。

時逢季節變換，中央流行疫情指揮中心更於2/20宣布室內口罩令解封，民眾回歸打造健康基礎，加強身體保護力更為重要，依靠各種營養素的幫助，來加強免疫系統運作。東森購物和台灣生技龍頭大江生醫聯手推出「鋅C望」，一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬，當中還添加2019瑞士日內瓦國際發明展獲得銅牌獎的紫花香茅萃取物，滿足一天所需能量，有助調節生理機能。

大江生醫指出，根據美國國衛院與哈佛醫學院的新冠指引及各大期刊和專家學者累積約有180篇論文皆提到維生素C加鋅可以強化免疫系統，因此做為產品配方著手研發，另加上經實驗有助肺細胞復原的紫花香茅作為營養補充，在疫情猖獗之下，東森購物「鋅C望」相信是能夠提升身體防禦力的保健產品。

現代人生活壓力大，經常外食，營養素攝取不足，連帶影響抵抗力。衛生福利部建議每人每天基本攝取維生素C劑量為100毫克，維生素C可抗氧化、抗發炎，進而提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病。「鋅」亦是維持人體健康不可少的礦物質，根據國健署建議，男性每日需攝取15毫克，女性每日12毫克，醫師表示，鋅補充劑或含片常用於治療感冒或呼吸系統疾病，有研究發現，兒童上呼吸道感染時，補充足量鋅可縮短病程、減少病毒數。

東森購物「鋅C望」正在全台全家便利商店熱賣，每盒3包售價128元，買一組獲得東森幣128枚，買兩組獲得256枚。並且只要掃描包裝內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重即買即回饋199枚東森幣、第二重日日抽森美妍卸妝膏，第三重 月月抽東森購物萬元提貨券，活動至4月7日（五）23:59為止。

東森鋅C望（圖／東森購物提供）

▲活動期間內在全家便利商店店舖購買東森任一項指定商品，包括Marine Star鋅C望粉狀食品、東森寵物毛骨力、料理之王黑椒牛柳、料理之王和風咖哩雞、Strawberry益菌棉，掃描盒內QRcode，即可符合消費登錄享三重好禮的資格。

東森鋅C望（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物「鋅C望」正在全台全家便利商店熱賣，每盒3包售價128元，只要掃描包裝內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動。

東森鋅C望（圖／東森購物提供）

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