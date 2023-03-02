賣毒被判刑6年...他遭通緝「鐵皮屋直接種大麻」　彰化毒蟲慘了

▲彰化陳男在鐵皮屋內栽種大麻。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名42歲陳姓男子去年因製造又賣大麻乾燥花得手32萬元被判刑6年8月，又在社頭鄉一間鐵皮屋內栽種760株大麻花園、4公斤重的大麻有毒品等等，準備大撈一筆，又被活逮，這次檢警硬起來，不再讓他逍遙法外，直接押進監獄吃牢飯，並持續追緝大麻毒品上游來源。

▲鐵皮屋內栽種大麻滿滿都是培養土。（圖／彰化地檢提供）

這名陳男，有毒品前科，2021年2月在「星城ONLINE」向遊戲網友以1500元賣到3株大麻，夥同顏男到大賣場及網站購賣種植設備，在北斗鎮租屋處以插扞法方式成282株，等到7月成熟開花後，再裁剪大麻葉、花，再加工採集而得菸葉，以每公克650元兜售得手32萬5,000元，被警方逮捕，去年5月間彰化地院依製造毒品罪、販賣第二級毒品罪，判刑6月8月確定。

未料，陳男並未悔改，判刑後逃逸遭通緝，並藏身社頭鄉鐵皮屋內，再度重操舊業，這次是直接買種子、種起大麻園，彰化檢警據報後，2022年9月由陳鼎文檢察官指揮海巡署彰化查緝隊、彰化刑大隊偵四隊、刑事警察局電偵大隊、國道第7隊、台中偵4隊等單位成立專案小組，持搜索票前往搜索。

▲檢警專案人員在現場查獲大量大麻花。（圖／彰化地檢提供）

檢方當場查獲大麻株725株、大麻種子5包(617顆)，乾燥大麻花(毛重2518.9公克)，未乾燥大麻葉(毛重4010公克)、大麻(驗餘淨重4272.34公克)、毒品等，及其他製造大麻毒品之設備及器具，火速將陳男送往監獄服刑，並於今日將全案偵查終結，檢察官認被告陳嫌涉有違反毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品大麻罪嫌，將他起訴。