誇張片！通緝犯窄巷硬擠騎士翻牆逃　妻中彈跳駕駛座踩油門

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名27歲陳姓毒蟲今天接近中午開車載著25歲妻子，行經大村鄉山腳路時，被巡邏的員警盯上後，蛇行逃逸，進到窄巷內先倒退撞警車、員警一看現況危急，開1槍喝止，陳男心一狠往前快速衝撞機車、再翻牆逃逸，陳妻原本也想開車逃跑，但因手受到子彈波及受傷，才被員警帶回送醫，驚險畫面也曝光。

▲毒蟲翻牆逃逸，妻子手掌被子彈波及受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化通緝犯妻子手受到子彈波及 。（圖／民眾提供）

員林警方初步調查，這起案件發生在上午11點多，村上派出所員警在大村鄉山腳路巡邏，見到陳男座車相當可疑，於是下車盤查，陳男一見到員警竟開始加速逃跑，在雙黃線上蛇行飆車，1公里的路線僅開30秒，場面驚險。

▲毒蟲開車壓過機車，騎士被拖行。（圖／民眾提供）

陳男在山腳路突然左轉進窄巷內，先倒車衝撞警車、員警下車開1槍阻止，子彈波及到陳妻的手掌，陳男不放棄，再踩油門往前衝，無視一旁有機車，騎士被輾壓拖行數公尺，陳男見事跡敗露，最後翻牆逃逸，獨留下受傷的妻子。

據悉陳妻見到丈夫逃走後，從副駕駛座坐到駕駛座，也準備開車逃走，但因為左手已經流血了，車外又有員警，只好在警方護送下到醫院進行包紮。陳男有毒品及恐嚇及詐欺等多項前科，遭通緝已經有一段時間，偵查隊長蕭志旺表示，陳男行蹤已經掌握，目前正在追緝中。