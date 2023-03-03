妹子自爆：小時候看維基自慰！　「釣出一票同類」網驚呆

▲有生理需求時，不少人會「自行解決」。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

青春期男女生難免對「性」感到好奇，發現有生理需求時，不少人會想辦法「自行解決」。就有妹子表示，小時候怕電腦中毒，不敢上成人網站，透露她都是邊看「維基百科」邊摸摸，現在長大後，就好奇「想知道不是只有我這麼做？」話題引發熱論。

這位女網友在Dcard發文，「有人跟我一樣小時候看維基百科自慰嗎？」會這麼問是想知道，是不是只有她會這樣做？「小時候不敢上成人網站（怕中毒……），所以上維基查資料，一邊吸取人體和各種和性相關的知識、一邊自摸」，直呼「維基簡直就是開發我的老師。」

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貼文讓許多人看呆，「怎麼做到的」、「是個狠人」、「原來想像力真的可以是超能力」、「大腦是最大的性器官」、「X：Wikipedia、V：Wikiporn 」、「變成色情百科了」、「我以為我看英文課本已經夠猛了」、「我不太想長這種知識。」原PO則解釋，「印象中維基裡有男性勃起縮時攝影，就看那個自己來」，並笑說「長大後看那麼無聊的東西，根本無感。」

▲原PO在維基百科發現「新天地」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

結果，留言處也有一票網友驚呼，「天啊！居然找到跟我一樣的人，小時候因為對性知識都很懵懵懂懂，記得以前一開始，光是在維基上看個愛撫的定義，就整個臉紅心跳」、「雖然有夠好笑，但我是欸 （舉手）！開無痕查詢關鍵字、閱讀條文，並把所有詞目的超連結點一遍，莫名就……」、「我懂耶！當色圖出現在正經八百的地方，反而讓人更興奮。」

還有人表示，「不瞞各位，我第一次尻出來，是看國小社會課本的妹子圖片，當時不知道自己在幹嘛，只覺得這樣弄很舒服」、「我都看健康課本講性行為的那段」、「我以前是看購物台的內衣model ，每次購物台賣內衣我都很高興」、「我以前是看報紙……」、「沒事，小時候還看報紙打手槍呢！」