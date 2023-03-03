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櫃子找到壯陽藥！她傻眼喊「男友很正常」　內行人曝真實用途

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女網友認為男友愛愛時「狀態正常」，不解為何要吃壯陽藥。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

根據台灣男性學醫學會調查資料指出，國內40歲以上男人，有64％的人出現輕重程度不一的勃起功能障礙。就有一名女子表示，她近日在男友櫃子發現一盒壯陽藥，讓她疑惑「男友明明很正常，為何要買藥？」內行網友則透露此藥的另一個用途。

一名女網友在Dcard以「在男友櫃子發現這個」為題發文，表示自己在男友的櫃子發現一盒原包裝都沒有動過的「Erecter」藥物，上頭適應症寫著「成年男性勃起障礙」。因為從沒看過男友有吃藥，而且與男友發生關係時明明沒有異常，「裡面還有四顆，感覺是原包裝都沒有動」，好奇男友為何會有壯陽藥。

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▲原PO在櫃子發現「Erecter」藥物。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在櫃子發現「Erecter」藥物。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們紛紛幽默回應，「因為吃了你才沒發現異常啊」、「可能他男朋友在吃的」、「一盒是四十顆」、「中文就寫在上面了，妳男友有勃起障礙」、「有病治病無病強身，就當你男友在吃保健的，妳很確定他沒有亂來就好，別想多了」、「有些人會作為助興藥物使用」、「他不主動說，就不要問了，性能力是男性心中最軟的一塊」。

後來有內行網友解答，「Erecter成分為Sildenafil，和威而鋼同成分，可以用在勃起功能障礙，但其實Sildenafil也可以用於預防高山症（補充：只對於高山症中的急性肺水腫較有預防的效果）及治療肺動脈高壓哦」、「我媽要爬高山，我哥都會去跟藥廠朋友拿威而鋼」、「如果有登山的話那是防高山症沒錯喔」。

隨後原PO也補充表示，自己問清楚了「確實是我們上次去登山前跟他朋友拿的藥（高山症的藥物），我自己犯傻，嚇了自己一跳」。

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