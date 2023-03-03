獅子山共和國貨輪「機艙起火」　海巡出動艦艇協助救出12人

記者邱中岳／台北報導

海巡署艦隊分署在3日凌晨接獲國搜中心通報，獅子山共和國籍的「合創996」貨輪，在台北港西北方32海浬處發生機艙失火，船上12人受困失聯，海巡署立刻調派北機隊桃園艦、淡水隊10070艇前往救援，在清晨5時許將全數人員救起。

警方調查，海巡署艦隊分署於3日0時10分接獲國搜中心通報，一艘獅子山共和國籍「合創996」貨輪於台北港西北方32浬處，因機艙失火，船上12位人員失聯，請求海巡派艦艇協處。

海巡署艦隊分署獲報後立即調派北機隊桃園艦及淡水隊10070艇緊急出勤前往馳援，並於5時全數救起，立即返回台北港送往醫院，圓滿完成本次救援任務。

▲貨輪海上發生機艙失火，海巡人員協助救出受困12名船員。（圖／記者邱中岳翻攝）

獅子山共和國籍「合創996」貨輪船上載有12名船員因機艙失火且火勢無法控制，情況危急請求救援。海巡署艦隊分署獲報後立即成立緊急應變中心，調派桃園艦及淡水海巡隊10070艇火速趕往馳援，並持續與國搜中心、海軍等相關單位保持聯繫。

空勤總隊直升機率先抵達案發海域，因海象惡劣無法實施吊掛，於上空盤旋監控，隨後海軍岳飛軍艦抵達附近海域，發現救生筏有隱約火光及求救訊號，惟考量噸位懸殊，救援不易在旁監控及提供現場救援照明。

▲貨輪機艙失火，海巡署派遣艦艇救援，最後成功撲滅火勢。（圖／記者邱中岳翻攝）

直到凌晨3時許，因海流強勁歷經多次嘗試，最終以引繩成功將救生筏拉至右舷側攀爬網，將救生筏上的12名船員全數救起，提供必要保暖協助，於6時50分返抵台北港送往台北振興醫院、台北榮民總醫院及淡水馬偕醫院。

另桃園艦於4時19分抵達現場進行水霧室式滅火降溫，6時55分順利將火勢撲滅，為避免復燃，持續在旁監控戒護，並通報北部航務中心發布航船布告事宜。